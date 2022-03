Smoki miast, katedr, zamków już w czerwcu podczas Wielkiej Parady Smoków. Zgłoszenia do końca marca Anna Piątkowska

4 - 5 czerwca, po dwuletniej przerwie, na ulice miasta wróci Wielka Parada Smoków. „Smoki miast, katedr, zamków i pałaców polskich” to hasło, które będzie towarzyszyło tegorocznej edycji wydarzenia. Jeszcze tylko do końca marca można zgłosić się do udziału w konkursie. Formularz dostępny na stronie internetowej Teatru Groteska. - 21. Wielką Paradą chcemy uzmysłowić wszystkim bliskość i obecność w naszym życiu, od niepamiętnych zresztą czasów, smoczego królestwa – mówi Adolf Weltschek, dyrektor Teatru Groteska.