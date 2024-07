Śmiertelnie groźna roślina w Krakowie. Urzędnicy apelują do mieszkańców (MA)

Podczas wycieczek i spacerów w szczególności w pobliżu rzek i innych cieków wodnych możemy spotkać barszcz Sosnowskiego. Urzędnicy miejscy przypominają, że jest to roślina trująca, zaliczona do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), rozpowszechnionych na szeroką skalę. I apelują do mieszkańców!