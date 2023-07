Słynne hity w wersjach akustycznych. Lady Pank z programem MTV Unplugged wystąpią 29 października w krakowskiej Tauron Arenie

Lady Pank był polskim wykonawcą zaproszonym do udziału w kultowym cyklu MTV Unplugged. Jego ponad 40-letnia historia sprawia, że koncerty te są pełne słynnych przebojów, które tym razem zostają zaprezentowane w nowych, niecodziennych aranżacjach.

- Dostaliśmy taką propozycję od MTV. Lady Pank gra już czterdzieści lat, ten cykl ma już ponad trzydzieści. To było fajne wyróżnienie. Postanowiliśmy się bardzo dobrze przygotować do tego występu. Mocno pozmieniałem aranże piosenek, które wybraliśmy. Nawet zespół miał mnie już w pewnym momencie dosyć, bo bardzo dusiłem kolegów o wręcz drobiazgi czy niuanse. To się jednak opłaciło, bo grupa była dobrze przygotowana. Nie poprawialiśmy potem żadnych instrumentów w studiu – poza drobną kosmetyką - mówi nam Jan Borysewicz.