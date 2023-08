Silna biało-czerwona. 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego 2023. Ogromna defilada i 70 pikników w całej Polsce

- Biało-czerwone barwy towarzyszyły żołnierzom powstania listopadowego udającym się na emigrację, czy uczestnikom styczniowego zrywu. Jednoczyły siły przeciwstawiające się okupantom. Dzisiaj także zdobią polski mundur żołnierzy wszystkich Sił Zbrojnych. Są wyrazem silnej, niepodległej Polski. 15 sierpnia to doskonała okazja, by okazać nasz szacunek dla tych, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Bądźmy dumni z Wojska Polskiego. Zapraszam do wspólnego świętowania zarówno podczas centralnych obchodów w Warszawie, jak i pikników, które zagoszczą także w Małopolsce. W tym roku w Jordanowie, Polance Wielkiej, Grybowie i Niecieczy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.