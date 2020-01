Seryjny włamywacz nie oszczędził nawet zakładu pogrzebowego

Od listopada do grudnia 2019 roku nieznany sprawca dokonał szeregu kradzieży z włamaniem do budynków na terenie miasta. Złodziej „gustował” w prywatnych mieszkaniach, do których dostawał się po uprzednim wyważeniu okien lub drzwi. Z kilku mieszkań ukradł m.in. laptopy, tablety, konsole do gier, biżuterię oraz gotówkę. Nie oszczędził także siedziby jednego z zakładów pogrzebowych, z którego zrabował ponad 7 tys. złotych.

Policjanci wpadli na trop włamywacza i ustalili jego tożsamość oraz miejsce zamieszkania. 2 stycznia mężczyzna został zatrzymany w jednej z miejscowości na terenie powiatu wielickiego. 41-latek posiadał przy sobie nieznaczne ilości amfetaminy. Zatrzymany przyznał się do winy oraz do tego, że skradzione przedmioty sprzedał, a uzyskaną ze sprzedaży gotówkę wydał. Straty, jakie spowodował wyceniono na kwotę prawie 28 tys. złotych.