Sekretne pokazy filmowe w kinach Cinema City. Pierwszy - już 21 sierpnia Paweł Gzyl

Cinema City Dariusz Bloch

Sieć kin Cinema City jako pierwsza w Polsce wprowadza seanse z sekretnymi filmami. Co to znaczy? Tytuł filmu widzowie poznają dopiero siedząc w kinowym fotelu. Gwarantowane jest jedno – trafić można wyłącznie na produkcje, które nie są jeszcze w repertuarze. Malo tego: mogą to być nawet najbardziej wyczekiwane hity pokazane z dużym wyprzedzeniem. W tajemniczych seansach mogą brać udział klienci jedynego w Polsce programu abonamentowego Cinema City Unlimited. Najbliższe wydarzenie z nieznanym tytułem filmu już 21 sierpnia o 19 w wybranych kinach Cinema City. W Krakowie będą to kina w Galerii Bonarka i Galerii Kazimierz.