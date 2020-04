Sąsiedzi do ratowników: "czy jeździ pan do koronawirusa?"

Ale Sieradzka zapewnia, że wśród krakowscy ratownicy rzadko doświadczają nieprzyjemności w czasie pracy. - Czasem, gdy zespół przyjeżdża na miejsce, to zaniepokojeni sąsiedzi pacjenta pytają: „czy to wirus?”. Niektórzy ratownicy opowiadają, że ich sąsiedzi starają się zachować większy dystans, pytają o stan zdrowia, pytają: „czy jeździ pan do koronawirusa?” - mówi rzeczniczka.

Również na co dzień zespoły ratownictwa medycznego zaczęły być traktowane w przestrzeni publicznej inaczej niż do tej pory.

- Natomiast, co nas bardzo cieszy, spadła liczba wyjazdów tzw. nieuzasadnionych. Dużo rzadziej pacjenci wzywają nas do błahostek, do spraw, do których nie powinni wzywać pogotowia - dodaje Sieradzka.

Zespoły stacjonujące w centrum Krakowa nie mają też interwencji związanych z imprezowaniem, piciem alkoholu czy bójkami.

- To duża ulga, ponieważ takie wyjazdy, głównie w weekendowe noce, zawsze były koszmarem krakowskiego pogotowia i dość często wiązały się z agresją wobec zespołów ratownictwa medycznego - mówi ratownik medyczny KPR.