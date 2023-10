Samotność w pandemii. Krakowski piosenkarz znany jako Taxez prezentuje nowy singiel "Obce ciało"

Taxez rozpoczął działalność w 2014 roku z inicjatywy Daniela Grzymały (znanego z krakowskiej formacji Die Flöte) jako zespół będący częścią krakowskiego kolektywu Stajnia Sobieski (Rycerzyki, Die Flöte, Kaseciarz, Bezczeszczę Bęben). Wówczas w składzie Taxez grał także Maciej Nowacki (Kaseciarz, Hugayz) oraz Artur Rębisz (Two Red Triangles). Od 2022 roku Taxez jest solowym projekt Daniela Grzymały.

Do tej pory Taxez zagrał kilka koncertów oraz wydał trzy piosenki - "Myths Of The Overrated", "Twarz" i "Obce ciało". W planach wokalista ma EP-kę w pierwszym kwartale 2024 roku.