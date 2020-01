Sąd obniża wyrok Janowi G. za narkotykowe sprawki, bo ma rodzinę i poddał się terapii

Skazany Jan G. Artur Drożdżak

Pięć lat i 6 miesięcy – to prawomocny wyrok łączny na Jana G., który produkował narkotyki m.in. na Podhalu, nad morzem i miał za to wyroki sądów z Nowego Sącza, Krakowa i Gdańska. 47-latek z Nowego Targu ma jeszcze proces w sprawie porwań dla okupu kilku osób za co grozi mud o 15 lat odsiadki.