Rynek Podziemny świętuje 11-lecie. To miał być turystyczny hit Krakowa. Jak jest?

Poczuć historię

Blisko 700 eksponatów, ok. 500 elektronicznych odwzorowań zabytków, ok. 600 rekonstrukcji 3D, 13 filmów, 7 manekinów i makiet tworzy stałą ekspozycję muzeum Rynku Podziemnego. „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” to multimedialne widowisko - podróż w czasie, w której można poczuć atmosferę panującą na średniowiecznym rynku. Zwiedzający po raz pierwszy zobaczyli ją 24 września 2010 roku. Od tego czasu ekspozycja zmieniła się w bardzo niewielkim stopniu.

- W 2020 r. wymieniliśmy sprzęt multimedialny na nowy, dostosowany do obowiązujących standardów

– informuje Krzysztof Haczewski z Muzeum Krakowa, którego jednym z oddziałów jest Rynek Podziemny.

Podziemia Rynku Głównego znajdują się pod wschodnią częścią płyty Rynku. Zajmują powierzchnię ponad 6 tys. mkw, z czego sam rezerwat archeologiczny - blisko 4 tys. mkw. Powstanie tej interaktywnej wystawy umożliwiły badania archeologiczne, które prowadzono w latach 2005-2010, a które przyniosły wiele niespodzianek, co, choć od dawna wiadomo było, że pod płyta Rynku znajduje się ten „drugi”, starszy, brakowało szczegółowych badań. Podczas prac w latach 2005-2010 odkryto, min. średniowieczny bruk, o którym wcześniej archeolodzy nie wiedzieli.