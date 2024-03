Ruszają pierwsze prace przy budowie skansenu w Branicach. Trwa grodzenie terenu. Jakie zabytkowe domy tam trafią?

Grodzenie terenu Parku Edukacyjnego "Branice"

Przenosiny domu z Chełmu i plany na przyszłość

Kolejne obiekty do przeniesienia

Sceptycyzm społeczności

Leszek Grabowski, społecznik i członek rady konsultacyjnej ds. Parku Edukacyjnego "Branice" przy prezydencie miasta, wyraża sceptycyzm co do realizacji projektu skansenu. "Jestem sceptyczny. Nie wiadomo, co stanie się po wyborach - idea skansenu może upaść. Gdyby tam już coś stało, istniało fizycznie, na ogrodzonym terenie, to by był jakiś argument za tym, żeby kontynuować. Ale jak się dopiero zaczyna ogradzać teren..." - mówi Grabowski.