Rumuński złodziej złotej biżuterii zatrzymany po dwóch latach. Wrócił do Myślenic, tym razem nie do jubilera, ale na przesłuchanie

Przestępca został przesłuchany w Myślenicach i trafił do krakowskiego aresztu. Osadzenie tam mężczyzny z Rumunii to efekt współpracy myślenickich kryminalnych ze służbami w kraju i za granicą.

- Wprowadzono współpracę międzynarodową. Dzięki temu u właścicielki renaulta zjawili się słowaccy policjanci. Ustalili, że kobieta jeszcze w 2021 roku sprzedała pojazd 40-letniemu obywatelowi Rumunii. Ponadto potwierdziła, że mężczyzna z nagrania kamer myślenickiego jubilera to ten sam, który kupił od niej auto. Niestety mężczyzna nie przebywał już pod wskazanym w umowie adresem - wskazuje policja.

Wtedy dzięki współpracy z rumuńskimi policjantami ustalono pełne dane mężczyzny, co pozwoliło na ogłoszenie poszukiwań mężczyzny. Po dwóch latach to przyniosło oczekiwane efekty. Mężczyzna wpadł w ręce polskich służb na lotnisku w Łodzi. Straż Graniczna zatrzymała 40-latka w piątek, 26 stycznia 2024 roku. Mężczyzna po zatrzymaniu trafił do Myślenic, gdzie po przesłuchaniu trafił za kratki. W niedzielę, 28 stycznia Sąd Rejonowy w Myślenicach zadecydował, że obywatel Rumunii trafi na trzy miesiące do aresztu. Wciąż poszukiwany jest jego wspólnik.