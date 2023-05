Rowerowy Maj znów w krakowskich szkołach i przedszkolach. 36 tys. uczniów i przedszkolaków z Krakowa powalczy o cenne nagrody Aleksandra Łabędź

Do końca miesiąca potrwa rywalizacja w kampanii „Rowerowy Maj”, czyli akcji zachęcającej dzieci, rodziców i nauczycieli do podróżowania do szkoły rowerem Anna Kaczmarz

Od 4 maja do końca miesiąca po raz kolejny w Krakowie odbędzie się "Rowerowy Maj", czyli akcja zachęcająca dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli do podróżowania do szkoły rowerem, hulajnogą, na wrotkach czy też rolkach. Uczestnicy przez cały czas trwania akcji będą zbierać naklejki. Zasady są proste, im więcej ich zbiorą, tym lepiej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Projekt jest realizowany w Krakowie od 2013 roku. Do tegorocznej edycji zgłosiły się 54 przedszkola oraz 64 szkoły podstawowe, a także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3.