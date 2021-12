Rośnie liczba PIMS u dzieci. Apogeum zachorowań dopiero przed nami

Droga do pełnego zdrowia po przechorowaniu COVID-19 jest bardzo długa. Wiedzą o tym nie tylko dorośli ozdrowieńcy, ale także dzieci.

Świadczy o tym choćby historia małego Kazia, którego mama przekonana była, że wysypka na stopach to alergia na proszek do prania. Jednak zaraz potem pojawiła się gorączka. Niemal z każdą godziną chłopiec gasł w oczach, a przepisane przez lekarza antybiotyki nie pomagały. Dopiero wykrycie u niego przeciwciał specyficznych dla SARS-CoV-2 pozwoliło skutecznie działać i postawić diagnozę, że to pocovidowy stan zapalny.

Niestety takich dzieci na oddziałach szpitalnych w ostatnich dniach pojawia się coraz więcej, bo, jak mówią lekarze, po fali zachorowań zawsze z opóźnieniem przychodzi fala powikłań u młodszych pacjentów.