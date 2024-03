Kobieta doznała poporodowego uszkodzenia serca. Z pomocą przyszło ECMO. Krakowski Szpital im. św. Jana Pawła II korzysta z niego od lat Aleksandra Łabędź

Szpital im. św. Jana Pawła II korzysta z pomocy ECMO od ponad 20 lat Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II apeluje - nie lekceważmy objawów infekcji i zachęca do szczepień na infekcje sezonowe - bo może to nam uratować zdrowie i życie! Już od ponad 20 lat I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii wspomnianego szpitala prowadzi terapię mechanicznego wspomagania serca i płuc przy użyciu pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO) u pacjentów w stanie zagrożenia życia. To bardzo skomplikowana terapia, która wymaga pracy licznego zespołu!