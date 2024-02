Rondo Mogilskie do naprawy. Będą utrudnienia w ruchu dla kierowców

Koszt konserwacji to ok. 84 tys. zł.

Roboty rozpoczną się w czwartek, 22 lutego ok. godz. 6 i potrwają do piątku, 23 lutego do godz. 18.

Historia Ronda Mogilskiego zaczęła się w 1951 r., kiedy to wytyczono rondo i rozpoczęto rozbiórkę fortu Lubicz. Do nowo wybudowanego ronda przyłączono 4 arterie: Mogilską, Lubicz, Powstańców Warszawy (obecnie Powstania Warszawskiego) oraz Marchlewskiego (obecnie płk. Beliny-Prażmowskiego). Wzdłuż trzech z nich (z wyjątkiem al. Bieliny-Prażmowskiego) przeprowadzono torowiska tramwajowe.

W 1957 r. do ronda podłączono piątą ulicę – Modrzewskiego (obecnie Lubomirskiego). W latach 60. XX wieku nastąpiła budowa linii tramwajowej od ronda Mogilskiego do Dworca Wschodniego. Została ona następnie zlikwidowana w 1985 r., z myślą przeniesienia jej pod ziemię. Budowa tunelu pod Dworcem Głównym rozpoczęła się w drugiej połowie lat 90. XX wieku, aczkolwiek front prac dotarł do Ronda Mogilskiego dopiero w 2006 r. Wówczas również rozpoczęto gruntowną przebudowę ronda, która została ukończona dwa lata później – w 2008 r.. W grudniu tego samego roku również oddano do użytku tunel tramwajowy i wyeksponowano ruiny fortu Lubicz. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 140 mln zł.