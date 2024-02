Rodzinne ferie celebrytów w Krynicy-Zdroju. Narty, morsowanie i zabawy na śniegu. W modnym uzdrowisku wypoczywały znane osoby Redakcja Nowy Sącz

To już koniec ferii zimowych 2024. Turyści z różnych województw korzystali ze wspaniałej pogody i śniegu w Krynicy-Zdroju, Muszynie czy Tyliczu. Ostatnia tura ferii była nieco wiosenna, ale na stokach warunki do jazdy były bardzo dobre. Do uzdrowiska od lat chętnie przyjeżdżają celebryci na nartach i korzystają z innych atrakcji uzdrowiska. W uzdrowisku można było spotkać np. Joannę Moro, pojawili się także Małgorzata Rozenek-Majdan, Mikołaj Roznerski czy gwiazdy serialu "M jak miłość". Na stacji narciarskiej na Jaworzynie Krynickiej szusowała Agnieszka Dygant, a na Słotwinach Arena zjeżdżał Piotr Zelt. Lista sław ciągle się powiększa.