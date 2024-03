Rodzicu, nie zwlekaj z wnioskiem o 800+! Powoli kończy się czas do złożenia dokumentów. Sprawdź, jak można to zrobić!

Jak złożyć wniosek?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wniosek można złożyć przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo przez bankowość elektroniczną.

Wniosek o 800+ w aplikacji mZUS

Wniosek można edytować

Aplikacja mZUS przyspiesza wypełnienie wniosku. Jeśli ZUS wcześniej już przyznał świadczenie, to wniosek na nowy okres zostanie automatycznie uzupełniony wcześniejszymi danymi. W razie potrzeby klient może je edytować. Podobnie jak na PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to w kreatorze wniosku rodzic może pobrać ich dane (m.in. PESEL, data urodzenia) automatycznie.