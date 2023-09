Repertuar godny sceny narodowej! Teatr Słowackiego zapowiedział premiery sezonu

W sztuce Wyspiańskiego zagra niemal cały zespół Teatru Słowackiego.

W kwietniu na scenie MOS jedna z najważniejszych powieści XX wieku "Wielki Gatsby" Francisa Scotta Fitzgeralda. "Opowieść o wielkim marzeniu, wielkiej miłości, wielkim rozczarowaniu i wielkiej pustce. Opowieść o świecie, który otrząsa się z mrocznych czasów wojny, rzucając się w wir uciech epoki jazzu" - czytamy w zapowiedzi spektaklu, który wyreżyseruje Jakub Roszkowski.

Sezon, w którym Teatr Słowackiego świętuje 130-lecie istnienia zamknie klasyka: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza w reżyserii Wojtka Klemma. Czego dziś uczy historia uważana za polską narodową epopeję i o czym właściwie jest ta opowieść.

Zapowiadając sezon, Teatr Słowackiego podsumował również miniony, przebiegający w niezwykle trudnej dla zespołu atmosferze trwającej nieustannie procedury odwołania dyrektora instytucji.

- To sezon, w który nie miało prawa nam się udać - mówił Krzysztof Głuchowski. - Kiedy go zaczynaliśmy w styczniu, mieliśmy na koncie minus pięć milionów i zero pieniędzy na działalność artystyczną. Pomimo tego i dzięki żelaznej woli zespołu zaryzykowaliśmy i zrobiliśmy 7 premier, 680 własnych wydarzeń artystycznych, w naszych spektaklach uczestniczyło prawie 110 tys. widzów, zdobyliśmy 32 prestiżowe nagrody teatralne, uczestniczyliśmy w 14 festiwalach i konkursach, a także samodzielnie - obok dotacji - wypracowaliśmy dochód niemal 11 milionów zł.