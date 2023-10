Remonty w Krakowie. Dziś duże zmiany na 29 Listopada, wielkie rozkopy w centrum

Poważne zmiany dla kierowców w rejonie al. 29 Listopada, która jest przebudowywana. Jedno skrzyżowanie zostanie otwarte, ale zamknięta zostanie ul. Siewna. Jest też odcinek 29, którym przez miesiąc będą mogli jeździć kierowcy. Równocześnie w centrum miasta, na Zwierzynieckie, Kościuszki i w rejonie wjazdu na Most Dębnicki, postępują prace i trwają wielkie rozkopy. Podobnie na rondzie Polsadu w związku z budową linii tramwaju do Mistrzejowic.

Rozbudowa 29 Listopada: otwarcie Kuźnicy, zamknięcie Siewnej

Od 10 października spore zmiany czekają kierowców na rozbudowywanej al. 29 Listopada. Tego dnia otwarte zostanie we wszystkich relacjach skrzyżowanie ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej, ks. Meiera i 29 Listopada. Na około miesiąc zamknięty zostanie wjazd i wyjazd z ul Siewnej.

W najbliższym czasie kończona będzie przebudowa skrzyżowania al. 29 Listopada z ul. Siewną. Spowoduje to konieczność wprowadzenia od 10 października od godz. 7.00 zmian w tymczasowej organizacji ruchu w tym rejonie. Zamknięty będzie wlot ul. Siewnej, w efekcie czego nie będzie możliwy wjazd w tę ulicę i wyjazd z niej do al. 29 Listopada. Ruch kołowy i pieszy na tym odcinku al. 29 Listopada będzie odbywał się jezdnią wschodnią. W związku z zamknięciem ul. Siewnej przy wlocie w al. 29 Listopada wprowadzone będą następujące trasy objazdowe do ulicy Bociana i al. 29 Listopada:

dla pojazdów poniżej 3,5 t ulicami Kuźnicy Kołłątajowskiej, Siewną,

dla pojazdów do 7 t ulicami Opolską, Mackiewicza i Siewną

dla pojazdów powyżej 7 t ulicami Opolską, gen. Sosabowskiego, Pachońskiego, Siewną.

Rozbudowa al. 29 Listopada: korekta organizacji ruchu w rejonie ul. Pocieszka

Od 10 października, od godz. 7.00, zostanie wprowadzona korekta tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od ul. Pocieszka do ul. Powstańców. Kierowcy pojadą po nowym fragmencie al. 29 Listopada. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać około miesiąc. W związku z prowadzeniem robót związanych z przebudową układu drogowego w ciągu al. 29 Listopada zostanie wprowadzona niewielka zmiana organizacji ruchu na wysokości skrzyżowania z ul. Powstańców. Ruch pojazdów zostanie przeniesiony na stronę zachodnią.

Na odcinku od ul. Pocieszka do ul. Powstańców utrzymuje się ruch pojazdów samochodowych po stronie zachodniej. Nadal zostanie utrzymany ciąg pieszy po stronie zachodniej. Po stronie wschodniej zostaje zachowana możliwość dojścia do ul. Rybianka.

Ruszyła budowa podziemnego przystanku “Rondo Polsadu”

W połowie września rozpoczęły się prace przy budowie podziemnego przystanku „Rondo Polsadu” na nowej trasie tramwajowej do Mistrzejowic. Z początkiem tego tygodnia ekipy budowlane przystąpiły do budowy ścian szczelinowych. Czym dokładnie się zajmują i w jaki sposób przeprowadzane są wykopy?

W okolicy estakady im. Mateusza Iżyckiego, na pasie zieleni dzielącym jezdnie na ul. Młyńskiej rozpoczęto pierwszy etap prac przy budowie podziemnego przystanku „Rondo Polsadu”. Wykonawca najpierw przeprowadził przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania sieci podziemnych. W połowie września postawiono platformy robocze, czyli wytrzymałe konstrukcje, które umożliwiają przeprowadzanie prac geotechnicznych i konstrukcyjnych związanych z częścią podziemną nowego przystanku tramwajowego. Muszą one sprostać wymaganiom ciężkiego sprzętu, w tym potężnej głębiarki do ścian szczelinowych, która waży około 100 ton. Z początkiem tego tygodnia ruszyła zasadnicza część robót geotechnicznych, w ramach których wykonywane jest głębienie i tworzenie ścian szczelinowych stacji. Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje, które stanowią obudowę tunelu, minimalizują wpływ wykopu na zabudowę w sąsiedztwie obiektu i przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Powstają w wyniku zabetonowania wykopu wykonanego przez głębiarkę. Wykopy sięgać będą ponad 20 metrów w głąb ziemi.

Bezpośrednio przy estakadzie pojawiły się też wysokie silosy, w których znajduje się bentonit. Zawiesina bentonitowa podtrzymuje ściany otwartych szczelin w czasie ich drążenia i instalowania koszy zbrojeniowych, dopóki szczeliny nie zostaną wypełnione mieszanką betonową. Ściany szczelinowe betonuje się od dna wykopu do góry. Po wykonaniu takich ścian można przystąpić do budowy stropu, czyli konstrukcyjnej płyty górnej tunelu.

Proces stawiania jednej ściany szczelinowej trwa średnio dobę, a najbardziej uciążliwe prace, czyli głębienie ścian szczelinowych, wykonywane jest w ciągu dnia. W zależności od odcinka oraz zaplanowanej głębokości roboty mogą się przedłużać. Ważne jest, że prace muszą być prowadzone w sposób ciągły ze względu na proces technologiczny. Skutkiem przerwania betonowania może być powstanie trwałych wad konstrukcji i brak możliwości zapewnienia wysokiej jakości robót. Wszelkie defekty powstałe w tym elemencie konstrukcji bezpośrednio przekładają się na czas trwania budowy, a tym samym na czas oddziaływania budowy na otoczenie.

Od 5 października zmiany w ruchu drogowym W związku z pracami w rejonie ronda Polsadu w czwartek, 5 października, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego. Czekają nas zwężenia jezdni oraz zamknięcia pasów ruchu: Na ul. Młyńskiej zostanie wyłączony pas do skrętu w prawo w al. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Obecny pas do jazdy na wprost zmieni swoje przeznaczenie i będzie pasem do jazdy na wprost i w prawo (w al. T. Bora-Komorowskiego).

Na ul. Lublańskiej (jadąc od al. 29 Listopada) zostanie wyłączony buspas i pojazdy komunikacji miejskiej będą się poruszały razem z pozostałymi kierowcami wspólnym pasem (środkowy pas na rondzie) do jazdy na wprost (al. T. Bora-Komorowskiego) i w lewo (ul. Lublańska w kierunku ronda Barei). Ta relacja będzie miała jeden pas na wylocie z ronda w kierunku al. T. Bora-Komorowskiego.

Na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29 Listopada do ronda Polsadu oraz na al. T. Bora-Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) wydzielony zostanie dedykowany buspas dla komunikacji miejskiej.



Duże roboty w ścisłym centrum miasta

W rejonie ścisłego centrum miasta, w kilku miejscach toczą się obecnie prace drogowe, które mają znaczący wpływ na poruszanie się po tym obszarze. W przeciągu dwóch miesięcy planowane jest zakończenie robót na ul. Księcia Józefa oraz na moście Dębnickim. Na dłużej pozostaną jedynie utrudnienia związane z przebudową ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przeprasza za powstałe utrudnienia wynikające z prowadzonych prac, nie było jednak innej możliwości przeprowadzenia tych ważnych inwestycji. Na ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej są one niezbędne głównie z uwagi za zły stan torowiska tramwajowego, z kolei na Księcia Józefa zobowiązywała nas dotacja unijna. Należało w tym roku również zadbać o most Dębnicki, pozyskanie dodatkowych środków pozwoliło nam ruszyć z pracami i w tym miejscu. Nowe drogi dla rowerów wzdłuż ul. Księcia Józefa (Dzielnica VII – Zwierzyniec) Dzielnica VII zyska dwa nowe odcinki dróg dla rowerów: od klasztoru Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim – ciąg pieszo-rowerowy, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej – droga dla rowerów i chodnik. Projekty uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych. Perspektywa finansów wydatkowania tych środków determinuje czas do którego inwestycja powinna zostać zrealizowana.

Wykonawca deklaruje ich zakończenie na przełomie listopada i grudnia. Wtedy rowerzyści zyskają dogodny i możliwie komfortowy dojazd praktycznie od granic miasta aż do klasztoru Norbertanek na Salwatorze. Pierwotnie te drogi dla rowerów miały być budowane wcześniej. Niestety poprzedni projektant i wykonawca nie wywiązywał się ze swoich zadań i umowa z nim została rozwiązana, co odłożyło o kilka miesięcy start prac. Dodatkowo okazało się też że na odcinek między klasztorem Norbertanek a mostem Zwierzynieckim wymagał dodatkowych prac projektowych związanych murem oporowym. Przy okazji tych inwestycji wymieniana jest kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie, dlatego miejscami pojawiają się częściowe zajęcia jezdni ul. Księcia Józefa, a ruch kierowany jest ręcznie. Przed nami jeszcze jeden trudniejszy etap, położenie nowej betonowej nawierzchni przystanku komunikacji zbiorowej między Wioślarską a Jesionową.

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – zit, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Połowa prac na moście Dębnickim za nami (Dzielnice: VII Zwierzyniec, VIII Dębniki) Trwający remont mostu Dębnickiego w ciągu ul. Marii Konopnickiej to nie jedynie wymiana nawierzchni, to poprawa jego stanu technicznego w obrębie płyty pomostowej – to m.in. nowa izolacja, odwodnienie, dylatacje czy oświetlenie. Ekipy obecnie działają na połowie mostu od strony Waweli. Strona od Salwatora jest już gotowa. Zakończenie prac planowane jest w połowie listopada br. Wtedy kierowcy znów zyskają do jazdy po dwa pasy ruchu w każdą stronę na osi Aleje Trzech Wieszczów – most Dębnicki – Konopnickiej. To z kolei pozwoli na bardziej sprawne ominięcie przebudowywanych ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej. Prace na moście dofinansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu: Przebudowa drogi w ciągu ulic: Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej oraz remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku mostu Dębnickiego w Krakowie.

Inwestycja na Kościuszki i Zwierzynieckiej dopiero na starcie (Dzielnice: I Stare Miasto, VII Zwierzyniec) Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki to inwestycja, która była planowana od kilku lat. Stan techniczny szczególnie torowiska wymusił prowadzenie prac w tym roku. Prace ruszyły we wrześniu. Ich przesunięcie w czasie mogło by także skutkować utratą unijnej dotacji do prowadzonych prac. Głównym celem zadania jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu robót składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować ulice do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Bieżące roboty drogowe w dzielnicach

Dzielnica I – Stare Miasto Prace ZDMK Na ul. Jagiellońskiej – na odcinku od Szewskiej do Szczepańskiej, trwają prace obejmujące wymianę nawierzchni chodników i jezdni (wraz z przebudową infrastruktury podziemnej: wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej). Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec października br. Pozostałe roboty Od 3 października 2023 r. na ul. Studenckiej na wysokości budynku nr 2 inwestor prywatny prowadzi prace budowlane. Jezdnia jest zwężona, zajęty jest też chodnik. Roboty potrwają do końca listopada 2023 r.

W związku z inwestycją PKP S.A. – Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 2 – szlak Kraków Główny do rzeki Wisły (od km 0.400 do km 1.750 LK91) – zamknięty jest fragment ul. Miodowej (w rejonie torowiska kolejowego). Prace potrwają jeszcze do końca listopada 2023 r. Roboty w ramach tego zadania realizowane są również na ulicach Halickiej i Podgórskiej, gdzie jezdnia zajęta jest połówkowo. Dodatkowo na ul. Podgórskiej zajęty jest też chodnik. Prace na tych ulicach planowane są do końca 2023 r. Dzielnica III – Prądnik Czerwony Prace ZDMK W rejonie przystanku tramwajowego “Marchołta” (po zachodniej stronie ul. Bohomolca) trwa inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) polegająca na budowie drogi wewnętrznej o długości ok. 110 m wraz z włączeniem do ul. Bohomolca oraz przebudową pasa drogowego ul. Bohomolca w zakresie korekty (wydłużenia) istniejącej wyspy separującej. Wjazd na teren inwestycji przez ul. Krzesławicką. W związku z robotami zmiany dla pieszych (zawężenie chodnika) oraz możliwe lokalne zmiany dla kierowców spowodowane wjazdem/wyjazdem z budowy.

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Od czwartku, 5 października obowiązują zmiany w rejonie ronda Polsadu. Pozostałe roboty Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada. Informacje na temat prowadzonej inwestycji i związanych z nią zmian w organizacji ruchu dostępne na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Dzielnica IV – Prądnik Biały Prace ZDMK Na ul. Opolskiej na odcinku od Pleszowskiej do Prądnickiej (strona południowa, kierunek Nowa Huta) jeszcze do końca października planowana jest wymiana nawierzchni jezdni – szczegóły podamy w osobnym komunikacie. Z kolei we wtorek, 10.10.2023 r. na innym odcinku ul. Opolskiej rozpoczniemy prace remontowe – w pierwszej kolejności punktowa wymianą krawężnika na odcinku od Grażyny do Mackiewicza (przy pasie rozdziału jezdni – miejscowe zawężenia), w dalszej kolejności drogowcy wyremontują zatokę autobusową przy ul. Grażyny. W ostatnim etapie drogowcy wymienią nawierzchnię, od al. 29 Listopada do Prądnickiej (w obu kierunkach).

Trwa rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej – szczegóły w komunikacie. Na ul. Glogera, w rejonie budynków nr 2-5, trwa inwestycja realizowana przez dewelopera w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in.: budowę fragmentu chodnika po stronie inwestycji kubaturowej oraz po stronie przeciwnej (na długości ok. 140 m) wraz z budową przejścia dla pieszych z wyspą azylu oraz dedykowanym oświetleniem i odwodnieniem. W pierwszej kolejności wykonywane jest poszerzenie ulicy wraz z budową chodnika po stronie wschodniej. W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zawężenie ulicy, ruch sterowny przez osobę uprawnioną, ograniczenie prędkości do 40 km/h. Planowany termin zakończenia całego zadania to pierwsza połowa stycznia 2024 r. Pozostałe roboty Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej oraz rozbudowuje al. 29 Listopada. Informacje na temat prowadzonych inwestycji dostępne na stronie ZIM.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52. Na ul. Skotnica, Wodociągi Miasta Krakowa wykonują sieć kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje odcinek od nr 14 do końca ulicy. Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta (awaryjny dojazd do posesji zachowany). Prace zakończą się w pierwszym tygodniu listopada br. Dzielnica V – Krowodrza Prace ZDMK Od 02.08.2023 r. na ul. Gramatyka, na odcinku od ul. Lea do końca ulicy, trwa remont jezdni, chodnika oraz zatoki parkingowej po stronie numerów parzystych. Aktualnie realizowane są prace na chodniku i zatoce parkingowej. W związku z tym wprowadzony został zakaz zatrzymywania się, możliwe również lokalne zawężenia ulicy. Na czas prac brukarskich piesi skierowani zostali na chodnik po drugiej stronie ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 620 tys. zł. Prace potrwają do połowy listopada br.

16.08.2023 r. ruszył remont ul. Kujawskiej, na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do al. Grottgera. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie. Na czas robót piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy. Dodatkowo możliwe lokalne zawężenia jezdni. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 715 tys. zł. Remont potrwa do połowy listopada br. Od 16.08.2023 r. na ul. Zbrojów trwa remont jezdni i chodnika na końcowym jej odcinku. W pierwszej kolejności prace brukarskie, a wraz z nimi miejscowe zawężenia ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 110 tys. zł. Prace potrwają do połowy listopada br.

Dzielnica VI – Bronowice Prace ZDMK W piątek, 15.09.2023 r. ruszyła przebudowa ul. Kazimierza Wierzyńskiego, na odcinku ok. 200 m, od ul. Balickiej do ul. prof. S. Myczkowskiego. Podczas pierwszego etapu prac obowiązuje połówkowe zamknięcie południowej strony ul. K. Wierzyńskiego, na odcinku od ul. Wapiennik do wjazdu do szkoły podstawowej, przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego (w kierunku ul. Balickiej). Dla kierowców przygotowano trasę alternatywną poprowadzoną ulicami: Balicką, Majora Łupaszki. Szczegóły w komunikacie.

Od 18.09.2023 r. na ul. Zakliki z Mydlnik, w rejonie posesji nr 10-14, trwa budowa obustronnego chodnika wraz z przejściem dla pieszych. Podczas prac zawężenie jezdni. W razie potrzeby ruch kierowany będzie przez osobę uprawnioną. Prace potrwają do połowy grudnia br. Dzielnica VII – Zwierzyniec Prace ZDMK Trwa remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo, dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. W nocy z 24 na 25 września br. wprowadzona została nowa organizacja ruchu – ekipy przeniosły się na drugą połowę obiektu (od strony Wawelu). Szczegóły w komunikacie. Na ul. Księcia Józefa trwa budowa dwóch kolejnych odcinków dróg dla rowerów: od klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim (zajęcie buspasa, skierowanie pieszych na chodnik po drugiej stronie ulicy) oraz od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (trwa budowa kanalizacji deszczowej – w rejonie ul. Benedyktowicza wprowadzone zostało zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, ruch kierowany jest przez uprawnione do tego osoby). Planowany termin zakończenia obu robót to przełom listopada/grudnia br.

Również w rejonie ul. Księcia Józefa – przy ul. Astronautów od wtorku, 3 października 2023 r. trwają prace związane z utworzeniem sugerowanych przejść dla pieszych. Roboty dotyczą krawężników. Na ul. Księcia Józefa zachowana pełna przejezdność. Zmiany w organizacji ruchu dla pieszych. Prace potrwają do końca października 2023 r.

Od 28.08.2023 r. na ul. Kasztanowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Junacką w kierunku wschodnim, trwają prace polegające na remoncie chodnika. Podczas robót lokalne zawężenia ulicy. Planowany termin zakończenia prac to koniec października br. Zadanie Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko… realizowane jest w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Pozostałe roboty Na ul. Bodziszkowej (na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do końca ulicy) Wodociągi Miasta Krakowa realizują przebudowę sieci wodociągowej. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie jezdni. Prace potrwają do końca października 2023 r.

Z kolei na ul. Bolesława Prusa w związku z realizacją przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 39 planowane jest zamknięcie fragmentu tej ulicy na odcinku od al. Focha do ul. Wyczółkowskiego. Prace będą realizowane od poniedziałku, 2 października do połowy miesiąca. W związku z zakończeniem prac budowlanych przez inwestora przy ul. Jagiełka 9 A, B, C – w dniach 09-11.10.2023 r. planowana jest wymiana nawierzchni drogi, która może powodować czasowe utrudnienia w ruchu. Dzielnica VIII – Dębniki Prace ZDMK Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny prowadzi inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada br.

Na ul. Bunscha, na odcinku między budynkami 14-22, trwają prace polegające na budowie odcinka drogi serwisowej wraz z przebudową dwóch istniejących zjazdów i budową infrastruktury technicznej (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania się w rejonie zjazdu na posesję nr 20 oraz czasowe zajęcie jezdni na drodze dojazdowej do osiedla. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa grudnia br.

Na ul. Sodowej, na odcinku od ul. Harasymowicza do ul. Prylińskiego, trwa remont chodnika. Prace prowadzone z jezdni, możliwe miejscowe zawężenia. Remont potrwa do końca października br. Pozostałe roboty W związku z pracami Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Stępice – od 02.10.2023 r. do 31.01.2024 r. droga będzie zamknięta dla ruchu. Dojazd do posesji będzie zapewniony.

Dzielnica IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki Prace ZDMK Ruszyły prace remontowe na os. Żywieckim: ul. Kępna, ul. Tarninowa oraz ul. Szpilkowa. Lokalne zmiany w organizacji ruchu potrwają do końca października br. Dzielnica X – Swoszowice Prace ZDMK Od 20.09.2023 r. na ul. Kierzkowskiego, od ul. Kustronia w kierunku ul. Armii “Kraków” trwa remont nawierzchni. W związku z pracami wprowadzony został ruch wahadłowy kierowany ręcznie przez uprawnionego pracownika. Prace potrwają do połowy października br.. Od 09.10.2023 r. drogowcy pojawią się na ul. Jagodowej (od ul. Goryczkowej do budynku nr 17). Wymiana nawierzchni potrwa kilka dni (w zależności od warunków pogodowych). Ruch utrzymany. Dzielnica XI – Podgórze Duchackie Prace ZDMK Od 16.08.2023 r. trwa przebudowa fragmentu ul. Białoruskiej na odcinku długości ok. 135 m, od skrzyżowania z ul. Malborską w kierunku ul. Nowosądeckiej. W czasie robót obowiązuje zamknięcie ul. Białoruskiej na długości powadzonych prac (objazd ulicami: Malborska, Trybuny Ludów), zakaz zatrzymywania się, ruch pieszych jedną stroną ulicy (po istniejącym chodniku). Roboty drogowe realizowane są przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej oraz opadowej, budowę nowych chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych, modernizację nawierzchni jezdni. Na realizację całego zadania wykonawca ma czas do końca stycznia 2024 r.

Drogowcy pracują na ul. Aleksandra Kotsisa, remontują chodnik po prawej stronie od ul. Sebastiana Klonowica. Jednocześnie realizowane są tu prace związane z gazociągiem. Lokalne zwężenia. Prace potrwają do końca października br. Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim Prace ZDMK Od 28.08.2023 r. na ul. Badurskiego trwa inwestycja realizowana przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika na trzech odcinkach (pierwszy w rejonie skrzyżowania z ul. Kostaneckiego – po stronie budynku nr 4A na ul. Obronnej; drugi – od wysokości budynku nr 63 na ul. Mokrej do Akademików UJ – po stronie terenów UJ; trzeci od wjazdu na teren prowadzonej budowy do Akademików UJ) z odwodnieniem i oświetleniem i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu. Podczas robót lokalne zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia zadania to druga połowa listopada br.

Dzielnica XIII – Podgórze Prace ZDMK W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w trakcie robót – sterowany ręcznie, później za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do lutego 2024 r. Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zamknięty dla ruchu został odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD. Od 26.06.2023 r. prace przeniosły się w rejon skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Lasówka – ulica została zawężona. Roboty potrwają do końca br.

24.08.2023 r. na ul. Żołnierskiej rozpoczęła się inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 u.d.p.) polegająca na: budowie chodnika po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od ul. Goszczyńskiego do istniejącego chodnika w ul. Kaczej, odcinkowego wykonania chodnika i odcinkowego utwardzenia pobocza po stronie wschodniej ulicy w celu przeprowadzenia pieszych w rejonie ulic: Żeńców i Źródlanej oraz niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej. Chodnik oddzielony zostanie od jezdni pasem zieleni, w którym przewiduje się wykonanie muldy chłonnej. Podczas prac zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia robót to druga połowa listopada br. W dniach 02.10.2023 – 15.12.2023 r. na ul. Turowicza (wiadukt) budowana będzie palisada oraz chodnik. Na potrzeby tych prac wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu – czasowe zajęcie fragmentu jezdni oraz chodnika, poprowadzenie ruchu pieszego specjalnie wydzielonym korytarzem na jezdni (na pasie włączenia), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h.

W związku z budową chodnika oraz zjazdu na ul. W. Heltmana w rejonie skrzyżowania z ul. H. Kamieńskiego ulica na wysokości prac zostanie zawężona. Powstanie chodnik na długości ok. 40 mb od skrzyżowania z ul. H. Kamieńskiego. Roboty realizowane będą od poniedziałku, 9 października 2023 r. i potrwają do końca miesiąca. Dzielnica XIV – Czyżyny Prace ZDMK Trwają prace związane z budową drogi dojazdowej do Cogiteonu – objęte nadzorem archeologa. Aktualnie roboty prowadzone są na terenie zielonym w rejonie pasa startowego Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz ul. Stella-Sawickiego – miejscowe wygrodzenia. Trwa przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Szczegóły w komunikacie. 24.08.2023 r. rozpoczęły się prace polegające na przebudowie połączenia ulic Ciepłowniczej i Do Wisły na fragmencie ok. 30 mb oraz rozbudowie ul. Do Wisły na odcinku ok. 40 mb wraz z wykonaniem odwodnienia, niezbędną przebudową infrastruktury technicznej oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). W trakcie prac wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu: wygrodzenie chodnika wzdłuż ul. Ciepłowniczej, w razie potrzeby kierowanie ruchem przez uprawnionego pracownika, zakaz wjazdu w ul. Do Wisły (z wyłączeniem mieszkańców). Zakończenie prac – koniec października br.

Na ul. Stanisławy Wysockiej zrealizowane zostały zasadnicze prace nawierzchniowe. Drogowcom pozostały ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe, które potrwają jeszcze mniej więcej do połowy miesiąca. Pozostałe prace

W dniach 2-10.10.2023 r. na ul. Dolnej w rejonie budynku nr 8 realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Na czas prac wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie ulicy w rejonie prowadzonych prac, objazd ulicami: Strumyk, Dolnomłyńską, Wysockiej. Na ul. Galicyjskiej w związku z obsługą komunikacyjną placu budowy wprowadzane są lokalnie zmiany w organizacji ruchu (czasowe wygradzanie chodnika, zwężenie jezdni). Prace z takimi zmianami będą realizowane do końca października br. Dzielnica XV – Mistrzejowice Prace ZDMK We wtorek, 12.09.2023 r. ruszył remont jezdni oraz miejsc postojowych na bocznym sięgaczu ul. Popielidów, prowadzącym do budynków 31-32 na os. Piastów. Na czas robót wprowadzony został zakaz parkowania, początkowo także zawężenia jezdni. Zakończenie prac – druga połowa października. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 600 tys. zł.

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Pozostałe roboty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52. Dzielnica XVI – Bieńczyce Prace ZDMK Od 16.08.2023 r. na ul. Bulwarowej (bocznej) trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika, miejsc parkingowych, poszerzenie jezdni, przebudowę włączenia drogi wewnętrznej do drogi publicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przełożeniem kolidującego uzbrojenia. W pierwszej kolejności realizowane są roboty brukarskie, zmiany głównie dla mieszkańców pobliskich budynków (zawężenia jezdni). Od 20.09.2023 r. na os. Albertyńskim realizowany jest remont nawierzchni bocznych sięgaczów prowadzących do budynków nr 27 i 31. Podczas prac obowiązuje zakaz parkowania. Roboty potrwają do 20.10.2023 r.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie Prace ZDMK Od 17.07.2023 r. na ul. Darwina, od posesji nr 64B (u zbiegu drogi wewnętrznej i drogi publicznej) do posesji nr 47GF realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi wewnętrznej (wykonanie nawierzchni asfaltowej), przebudowę włączenia do drogi publicznej polegającą na wykonaniu jezdni o szer. 5 m wraz z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m, przełożenie infrastruktury technicznej oraz budowę oświetlenia. Początkowo lokalne zawężenia (dojazd do posesji zlokalizowanych przy drodze wew. od ul. Stefczyka). Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.

Na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, rozpoczęła się inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych obejmująca swym zakresem przebudowę układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową. W poniedziałek, 25.09.2023 r. rozpocznie się korytowanie wraz z przygotowaniem konstrukcji nawierzchni na odcinku długości ok. 190 m, licząc od wjazdu do garaży w kierunku ul. Kocmyrzowskiej. Podczas prac ruch wahadłowy – w dzień sterowny ręcznie przez uprawnionego pracownika, nocami za pomocą sygnalizacji świetlnej. W związku z pracami – ze względu na zamknięcie pętli Zesławice – wprowadzone również zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego. Trwa remont na ul. Sulisława, na odcinku od posesji nr 20 do nr 26. Na czas prac ulica została zamknięta dla ruchu ogólnego, dojazd do posesji w miarę możliwości zachowany. Remont zakończy się w ciągu kilku dni. Pozostałe roboty Na ul. Jaskrowej, w rejonie posesji nr 5-9, Wodociągi Miasta Krakowa przystąpiły do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej. Podczas prac obowiązuje połówkowe zawężenie ulicy. W razie konieczności ruch kierowany jest przez osobę uprawnioną. Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza połowa października br.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta Prace ZDMK 05.10.2023 r. drogowcy rozpoczęli prace na os. Centrum D 2,3,5 – przebudowa jezdni i częściowo chodników. Roboty zakończą się w drugiej połowie listopada br. Na ul. Bardosa, na odcinku od nr 5 do nr 20, realizowana jest inwestycja prowadzona przez inwestora prywatnego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zadanie obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku ok. 130 m, po stronie inwestycji kubaturowej (tj. po stronie numerów parzystych) oraz wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej miejscowym poszerzeniem. W pierwszej kolejności realizowana będzie budowa chodnika (miejscowe zawężenia ulicy). Planowany termin zakończenia zadania to koniec stycznia 2024 r. Pozostałe roboty Na ul. Brzeskiej, na odcinku od ul. Igołomskiej do ul. Wiązowej, Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej. W dniach, 09-13.10.2023 r. obowiązywać będzie połówkowe zawężenie jezdni (ręczne kierowanie ruchem), ruch pieszych drugą stroną ulicy.

