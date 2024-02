Remonty, korki i zmiany w ruchu w Krakowie. Nowe miejsca gdzie trzeba uważać

Kolejny etap robót w rejonie ul. Pychowickiej

20 lutego rozpocznie się kolejny etap rozbudowy fragmentu ulicy Pychowickiej oraz jej skrzyżowania z ulicami Norymberską i Wyłom. Zadanie realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej.

W najbliższy wtorek, 20 lutego, wykonawca planuje rozpocząć asfaltowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Norymberskiej, Pychowickiej i Wyłom. W trakcie tych robót ruch będzie kierowany ręcznie. W zależności od warunków atmosferycznych prace potrwają około tygodnia (do 27 lutego).

Po ułożeniu nowej nawierzchni, wokół ronda toczyć się będą prace przy chodnikach i zieleńcach – ich zakończenie planowane jest w pierwszej połowie marca.

Cały czas zamknięta dla ruchu ogólnego jest ul. Pychowicka (na ok. 400-metrowym odcinku od skrzyżowania z ulicami Norymberską i Wyłom). Objazd do ul. Pychowickiej – od strony skrzyżowania z ul. Kobierzyńską. Z kolei dojazd do ul. Norymberskiej – wyłącznie przez skrzyżowanie ul. Grota-Roweckiego, Łagiewnickiej i Norymberskiej.