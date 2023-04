Remont balustrad kładki o. Bernatka potrwa dwa lata. Powodem jest brak pieniędzy

Zadanie będzie realizowane ze środków na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

W tym roku podjęta zostanie decyzja, co stanie się z kłódkami zamontowanymi na kładce przez mieszkańców. W czerwcu i lipcu 2022 r. mieszkańcy przesłali do nas ponad 600 pomysłów na zagospodarowanie kłódek z kładki. Stały się one nieodłącznym elementem kładki praktycznie od początku jej istnienia.