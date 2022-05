Rekrutacja 2022. Ile punktów pozwoli dostać się do wymarzonego technikum? Ósmoklasisto, sprawdź progi punktowe z ubiegłego roku TOP 10

Trwa właśnie nabór do szkół ponadpodstawowych. W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 na obecnych ósmoklasistów czeka w sumie ponad 10,4 tys. miejsc w placówkach prowadzonych przez gminę Kraków, w tym:

w 36 liceach ogólnokształcących - 5 043 miejsca,

w 22 technikach - 3 884 miejsca,

oraz w 19 branżowych szkołach I stopnia - 1 509 miejsc.

Kandydaci w podaniu rekrutacyjnym mogą wskazać dowolną liczbę szkół i dowolną liczbę grup rekrutacyjnych - czyli klas. Mają na to czas do 20 czerwca. Wyjątek stanowią kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego lub przygotowania wojskowego, do których wymagane jest zaliczenie sprawdzianu predyspozycji lub kompetencji językowych albo sprawdzianu sprawności fizycznej. Oni zobowiązani są dostarczyć podanie rekrutacyjne do szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w tym podaniu już do 30 maja.