Rekordowa liczba złożonych wniosków paszportowych w 2023 roku w Małopolsce

– Małopolanie chętnie podróżują za granicę, co widać w statystykach przyjętych wniosków paszportowych. W ubiegłym roku we wszystkich punktach paszportowych na terenie województwa złożonych zostało niemal 219 tys. wniosków o wydanie nowego dokumentu, w tym prawie 10 tys. on-line. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wydał ponad 216 tys. paszportów. To kolejny rekordowy rok z tak dużym zainteresowaniem dokumentami paszportowymi – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który 10 stycznia br. zapoznał się z bilansem roku 2023 z perspektywy Wydziału Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.