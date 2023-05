Reginald Sas Jaworski królem elektem krakowskiego Bractwa Kurkowego ZDJĘCIA

W strzelaniu WIP puchar wygrał Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej kongregacji Kupieckiej, puchar generałów zdobył gen. bryg. rez. Jerzy Gut, puchar królów kurkowych Stanisław Barnaś, król kurkowy z Tarnowa. Superpuchar prezydenta Krakowa zdobył Stanisław Barnaś.

Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie to organizacja istniejąca od XIV w. Początkowo funkcjonująca jako paramilitarna organizacja cechowa, dzisiaj prowadząca przede wszystkim działalność o charakterze społecznym, co roku organizująca konkurs na króla kurkowego.

Najwspanialszym klejnotem krakowskiego Bractwa Kurkowego, stanowiącym jego symbol jest srebrny kur z kamieniami szlachetnymi. Jest to podarunek od Rady Miasta otrzymany w 1565 r. Legenda wiąże przekazanie tego klejnotu braciom przez króla Zygmunta Augusta.

Co roku dokonywany jest uroczysty wybór i intronizacja nowego króla kurkowego (połączone z przemarszem braci z Celestatu do kościoła Mariackiego). Bracia kurkowi uczestniczą też we wszelkich ważnych wydarzeniach w mieście.