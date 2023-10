Reformaci proszą o datki na prace przy kryptach ze słynnymi mumiami. Będą się modlić za darczyńców

"Drodzy Bracia i Siostry, nasi kochani. Do tej pory nie prosiliśmy Was o wsparcie finansowe. Zadawalaliśmy się tym, co sami nam ofiarowaliście na nasze utrzymanie oraz budynków kościoła i klasztoru. Wciąż trwają prace w naszych kryptach zmierzające do zidentyfikowania problemów z wilgocią i szkodami jakie ona wyrządza w podziemiach kościoła. W bieżącym roku trwają prace związane z przygotowaniem projektów remontu pomieszczeń podziemi w budynku kościoła i dawnej infirmerii. Na powyższe prace otrzymaliśmy fundusze ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, które jednak pokrywają 80% kosztów wyżej wymienionych prac. Nasz wkład wynosi ok. 18.000 zł. Niestety z bieżących dochodów nie jesteśmy w stanie odłożyć takiej kwoty pieniędzy. Zwracamy się więc z pokorną prośbą o wsparcie na ten cel. Ofiary można przesłać na nasze konto remontowe, którego wizytówki znajdują się przy wyjściu z kościoła, z dopiskiem „Krypty”. Można także na furcie nabyć płytę o naszych podziemiach za kwotę 20 zł jako cegiełkę na ten cel. Z góry dziękujemy za Waszą wyrozumiałość i miłosierdzie" - oto z jaką prośbą wystąpili zakonnicy.