Podróż w przeszłość w podziemiach opactwa w Tyńcu. Teraz poszukiwany wykonawca prac

Konkurs ofert został ogłoszony na prace w ramach zadania o nazwie: "U progu millenium - 980 lat opactwa w Tyńcu: kompleksowa konserwacja i udostępnienie pozostałości zespołu romańskiego (XI/XII w.) wraz z zabezpieczeniem i ekspozycją późniejszych nawarstwień". Oferty można składać w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu do 11 lipca (do godz. 10 tego dnia).

Znaczna część prac, które są przedmiotem zamówienia, dotyczy konserwacji wystroju i wyposażenia kościoła oraz opactwa benedyktynów w Tyńcu. Ale też przyszłe zlecenie obejmie prace archeologiczne w podziemiach. Jak wskazuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (który rozdziela pieniądze z Narodowego Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa), jest to część wspieranego przez komitet projektu, który ma doprowadzić do udostępnienia zwiedzającym najstarszych, XI- i XII-wiecznych pomieszczeń opactwa. Ogłoszenie o konkursie, wraz z kompletem materiałów niezbędnych do przygotowania oferty, pojawiło się właśnie na stronie internetowej SKOZK.