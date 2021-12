Raper AbraDab: Najbardziej mnie wkurza, że się gryziemy między sobą

- W ostatnich latach mówi się, że rock jest martwy, a jego rolę przejął hip-hop. Ty słuchasz rocka?

- Nie słucham. Od kiedy zacząłem grać z chłopakami z Comy, używa się wobec nas terminu „rock”. Ja bym tego tak jednak nie nazwał. To raczej połączenie rapu i hard core’a. Bo z rockiem to mi się Hey kojarzy. A w tym kierunku nie chciałbym na pewno brnąć. Zależy mi na cięższej muzyce i ostrzejszym przekazie. Dlatego będziemy się radykalizować z biegiem czasu. Taka muzyka istniała oczywiście już w moich uszach: Body Count czy Rage Against The Machine. A to w naturalny sposób kojarzy się z rapowaniem. I ja się w tym się odnajduję. W tej mocnej energii. Póki co, chłopaki dają ją z siebie, więc to jest to, co ja czuję.