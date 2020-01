Ranking Perspektyw 2020: trzy świetne licea to w Krakowie za mało

Najwyżej sklasyfikowany małopolski ogólniak to V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Jest na trzecim miejscu wśród wszystkich w Polsce – zresztą tak jak przed rokiem. Jeśli chodzi o najlepsze technika w kraju, spośród trzech szkół "na podium" w tegorocznym zestawieniu dwa są właśnie z naszego województwa: Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu zajęło drugą pozycję, a trzecią krakowskie Technikum Łączności – i jest to kolejny rok, kiedy obie szkoły są w absolutnej czołówce, zamieniły się tylko miejscami.

Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 to: Uniwersyteckie LO w Toruniu (najlepsze liceum) oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum).

- Warto te wyniki potraktować poważnie. Jest postęp, ale widać, że coś się zacięło – tak nowy ranking komentuje dr Jerzy Lackowski, dyrektor Studium Pedagogicznego UJ, od 1990 do 2002 r. małopolski kurator oświaty. - Przecież młodzież krakowska ma potencjał nieustępujący potencjałowi młodzieży warszawskiej i powinniśmy się porównywać właśnie z Warszawą. Kraków miał zawsze tradycję przynajmniej kilku świetnych liceów, tymczasem dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy takie trzy. Coś jest nie tak. Przecież były przed laty czasy, że mieliśmy pięć i więcej liceów w pierwszej... dwudziestce!

- Muszą się naraz złożyć: dobra atmosfera w szkole, ambitna, chcąca pracować kadra nauczycielska i otwarci na naukę uczniowie. Jeżeli się tych kilka elementów w jednym czasie zgra, to sukces jest murowany – zapewnia Paweł Kucharczyk, dyrektor Technikum Łączności w Krakowie, którego zapytaliśmy o receptę na takie wyniki szkoły.

Co ważne, w najnowszej edycji rankingu w przypadku zestawienia obejmującego ogólniaki jeszcze większe znaczenie zyskały wyniki egzaminu dojrzałości. Nastąpiła tu bowiem - decyzją Kapituły - korekta wag procentowych w stosunku do poprzedniej edycji, w odniesieniu do dwóch wskaźników. Waga matury z przedmiotów obowiązkowych wzrosła o 5 procent, a zarazem o 5 procent zmniejszona została waga sukcesów w olimpiadach.

"Zmiana ta uzasadniona jest rosnącą rolą matury w systemie polskiego szkolnictwa ponadpodstawowego. Zarazem, zgodnie z przyjętymi przez Kapitułę Perspektyw standardami, jest to korekta na tyle mała, że umożliwia porównywanie wyników rankingu w układzie rok do roku" - czytamy na stronie www.licea.perspektywy.pl, gdzie w czwartek zostały opublikowane tabele rankingu.

Najlepsi z Krakowa i Małopolski

Jeśli chodzi o technika, niezmiennie te z Małopolski są na medal. Oprócz szkół, które znalazły się na podium, w pierwszej ogólnopolskiej pięćdziesiątce są także: Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 z Krakowa (miejsce 18.), krakowskie Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 (miejsce 20.), Technikum Turystyczno-Gastronomiczne z Myślenic (miejsce 21.), Technikum nr 2 w Nowym Targu (miejsce 26.), Technikum Budowlane nr 1 w Krakowie (41. miejsce), Technikum nr 3 w Nowym Sączu (miejsce 45.). Na uwagę zasługuje zwłaszcza duży awans krakowskiego Technikum Energetyczno-Elektronicznego nr 9 – z 37. miejsca w 2019 roku (a 198. miejsca w 2018 r.) do pierwszej dwudziestki.

A licea?

V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie jest – tak jak przed rokiem - najwyżej sklasyfikowanym liceum z Małopolski. Do zwycięzcy rankingu z Torunia naszej „Piątce” brakło sporo, ale już z XIV LO im. St. Staszica w Warszawie, które zajęło drugie miejsce, krakowska szkoła przegrała niewielka różnicą punktów.