Radosne nastroje w sztabie wyborczym krakowskiej Koalicji Obywatelskiej. Liczą na nowy rząd

Wieczór wyborczy Koalicji Obywatelskie zorganizowano w klubie "Żaczek" przy al. 3 Maja. Sala tłumnie wypełniła się zwolennikami Koalicji Obywatelskiej. Wśród obecnych byli krakowscy kandydaci na nowych posłów. Wśród nich m.in. lider małopolskiej Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszlalski, senatorowie Jerzy Fedorowicz, Bogdan Klich, czy kandydujący do Sejmu z Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec oraz Tomasz Daros.

Już przed ogłoszeniem wstępnych wyników atmosfera była radosna. Wszyscy z oczekiwaniem czekali na pierwsze dane sondażu.

O godzinie 21, kiedy pojawiły się na ekranie wyniki na sali zapanował aplauz i gromkie brawa. Uczestnicy spotkania cieszyli się z osiągniętego rezultatu. Podkreślali, że mają nadzieję, iż Koalicja Obywatelska z Trzecią Drogą i Nową Lewicą w sumie zdobędą tyle głosów, że będą mieli parlamentarną większość, co pozwoli utworzyć nowy rząd.

Przyznawano jednak, że trzeba będzie poczekać jeszcze co najmniej do rana, by poznać bardziej szczegółowe wyniki.