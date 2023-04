Radny chce zmienić zasady Cracovia Maraton. Nie podoba mu się dominacja Kenijczyków

"Sześć pierwszych miejsc w dzisiejszym krakowskim maratonie zajęli Kenijczycy. Jestem jak najdalszy od ksenofobii czy rasizmu, ale przyznam się szczerze, że jest to nieco niespotykana sytuacja, że przedstawiciele jednego państwa tak mocno zdominowali tę dyscyplinę. Powód jest prosty. Od dłuższego czasu można wiele razy przeczytać o tzw „fabrykach maratończyków” w tym państwie. Krakowski maraton powinien mieć charakter amatorski, być świętem sportu a nie maszynką do zarabiania pieniędzy, nawet jeżeli dzięki niemu poprawi się sytuacja finansowa wielu rodzin w krajach III świata" - napisał w interpelacji do prezydenta radny Łukasz Wantuch po 20. Cracovia Maraton, który odbył się 23 kwietnia 2023 roku.