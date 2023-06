Puszcza Niepołomice po awansie piłkarzy do ekstraklasy – w tym klubie umieją wydawać pieniądze

Feta w Niepołomicach po awansie do ekstraklasy. Jest szansa, że piłkarze Puszczy będą mieć powody do radości po grze w elicie na własnym stadionie

Puszcza Niepołomice dokonała wyczynu nie lada, awansując do piłkarskiej ekstraklasy z budżetem, który dla wielu klubów byłby niewystarczający, by utrzymać się w… II lidze. Trudno znaleźć jakąkolwiek inną drużynę, która potrafiłaby w ostatnich latach wywalczyć awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce, wydając tak niewiele. To mistrzostwo świata!

Więcej niż skromny budżet Puszczy Niepołomice

Według ostatnich dostępnych danych z raportu firmy konsultingowej Deloitte, czyli z października 2022 roku (za sezon 2021-2022), Puszcza w rankingu przychodów drużyn I ligi zajmowała dopiero 17., przedostatnie miejsce. Do kasy zespołu z Niepołomic wpłynęło bowiem zaledwie 3,77 mln zł. Mniej pieniędzy miała do dyspozycji tylko Sandecja Nowy Sącz, która właśnie spadła do II ligi. "W tabeli I ligi Puszcza zajęła 14. miejsce, które można uznać za zadowalające, biorąc pod uwagę możliwości finansowe klubu" - skomentowano ubiegłoroczny wynik drużyny Tomasza Tułacza w raporcie Deloitte. Można przyjąć, że w zakończonym w niedzielę sezonie 2022-2023 ta kwota była tylko nieznacznie wyższa. Tym bardziej, gdy uwzględnimy szalejącą przez ostatni rok inflację. Na pytanie, ile gmina wydaje na utrzymanie Puszczy, zadane na naszych łamach przez red. Tomasza Bochenka w grudniu 2022 roku, burmistrz Niepołomic Roman Ptak odparł:

Do tej pory to było trochę ponad trzy miliony złotych. Z tym, że to pieniądze na wszystko, włącznie z utrzymaniem infrastruktury. Niepołomicki Sport, czyli spółka, którą powołaliśmy (w sierpniu 2021 roku – przyp.), zajmuje się m.in. utrzymaniem orlików, ogarnia kompleks w Staniątkach, opłaca gospodarzy, animatorów na tych obiektach. Te pieniądze idą więc nie tylko na I drużynę, ale też sport młodzieżowy. I uważam, że to, co robimy za tę kasę, to jest mistrzostwo świata. Rzeczywiście, to mistrzostwo świata zważywszy na uzyskany w tym roku wynik, czyli awans do ekstraklasy.

Skąd pochodzą pieniądze w budżecie Puszczy Niepołomice?

Co składa się na wspomnianą kwotę w wysokości niespełna 4 mln zł? 64 procent w budżecie stanowią przychody komercyjne. Klub miał w ubiegłym sezonie 24 sponsorów i pozyskał od nich 1,95 mln zł. Do tego doszło 480 tys. zł ze środków samorządowych gminy Niepołomice, a dodatkowe 1,4 mln zł zostało wniesionych do klubu jako podwyższenie kapitału własnego.

Dodatkowe przychody pochodziły ze sprzedaży praw medialnych: 630 tys. zł z transmisji telewizyjnych (Polsat) i 530 tys. zł z puli od bukmacherów. W ubiegłym sezonie klubowi udało się jeszcze zyskać 140 tys. zł za występy młodzieżowców, którzy punktowali w Pro Junior System, a 48 tys. zł stanowiły wpływy z dnia meczowego. Te liczby z raportu Deloitte pokazują, jak niewiele miał do wydania zarząd klubu na wzmocnienia drużyny, która w sezonie 2021-2022 z trudem obroniła się przed spadkiem z I ligi.

Ile Puszcza Niepołomice wydaje na wynagrodzenia?

Wydatki na wynagrodzenia w Puszczy stanowiły wówczas 65 procent przychodów, co oznacza, że niepołomiczanie, w stosunku do konkurencji płacili naprawdę niewiele. Wystarczy powiedzieć, że podobny procent przychodów wydaje na pensje i premie swoich pracowników krakowska Wisła. Tyle że budżet „Białej Gwiazdy”, którą drużyna Tomasza Tułacza pokonała w tym sezonie ligowym aż trzy razy, jest co najmniej czterokrotnie wyższy!

Frekwencja na stadionie w tym 15-tysięcznym miasteczku nie jest imponująca – w omawianym okresie wyniosła średnio 621 osób na mecz, a w całym sezonie stadion przy Kusocińskiego odwiedziło 10 558 osób, a więc mniej niż w Krakowie przychodzi na... jedno spotkanie Wisły. W ostatnich miesiącach frekwencja nieco wzrosła, głównie dlatego, że niepołomiczanie zaczęli grać o awans, a po drugie gościły na ich obiekcie takie firmy z wielką tradycją jak Wisła czy Ruch Chorzów. Niemniej, wpływy z dnia meczowego to wciąż kropla w morzu potrzeb. Meczów Puszczy trudno szukać wśród najchętniej oglądanych w telewizji, a więc i z tego źródła nie może liczyć na bonusy. Jednak po wejściu do ekstraklasy sytuacja zmieni się o tyle, że klub z automatu zyska kilka milionów złotych więcej – po prostu pomiędzy ekstraklasą i jej zapleczem w stawkach za prawa telewizyjno-marketingowe istnieje prawdziwa przepaść. Z tego względu należy oczekiwać, że beniaminek dokona wzmocnień składu właśnie w oparciu o te środki.

Puszcza zagra jednak na stadionie w Niepołomicach?

Jeśli na dodatek udałoby się porozumieć z Ekstraklasą SA, Canal+ i LivePark w kwestii realizacji transmisji telewizyjnych ze stadionu w Niepołomicach (rozmowy na ten temat już się toczą), uniknięto by poważnych wydatków na wynajem stadionu miejskiego przy Reymonta w Krakowie. Zarząd Infrastruktury Sportowej nie zamierza bowiem stosować preferencyjnej stawki dla gości z Niepołomic, co oznaczałoby wydatek rzędu ok. 100 tys. zł na jeden mecz (nawet zakładając wyłączenie z użytku znacznej części trybun), a więc w całym sezonie ok. 1,7 mln zł.

Jak już wiemy, w budżecie Puszczy byłby to niewspółmiernie duży wydatek. Trudno bowiem zakładać, że udałoby się zarobić porównywalną kwotę ze sprzedaży karnetów i biletów, mimo że frekwencja na obiekcie Wisły mogłaby być znacznie wyższa niż na domowym obiekcie w Niepołomicach. Dodajmy, że dzięki sukcesowi piłkarzy sporo zyska sama gmina. Już w poprzednim sezonie w rankingu miast i regionów promowanych przez kluby I ligi (wystąpienia w nazwach drużyn oraz promocja poprzez hasła reklamowe i herby klubowe) Niepołomice zajęły 15. lokatę, a wartość mediowa ponad 36 tysięcy ekspozycji wyniosła 5,2 mln zł. Teraz śmiało można założyć, że będzie ona o kilka milionów złotych wyższa. O sukcesie Puszczy usłyszała bowiem cała Polska, a to dopiero wstęp do prawdziwej przygody 100-letniego klubu na boiskach ekstraklasy.

