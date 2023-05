Pustynia Błędowska pojawi się w zagranicznym serialu. Ma „zagrać” amerykański park narodowy – co wiemy na temat produkcji? Redakcja

Mamy już „polską Chorwację” i „polski Rzym” – do grona miejsc w kraju przypominających popularne światowe atrakcje dołączy niedługo Pustynia Błędowska, która pojawi się w zagranicznym serialu. Ma „zagrać” amerykański park narodowy, zlokalizowany w stanie Nowy Meksyk. To kolejny dowód na to, jak niezwykłe zakątki skrywa nasz kraj.