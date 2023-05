Przyszłość nowohuckiego kombinatu. Urząd zmienia plan miejscowy. To może być koniec pomysłu utworzenia tam strefy przemysłowej Bartosz Dybała

Duża zmiana w planie miejscowym dla nowohuckiego kombinatu. Urzędnicy dodali zapis, który blokuje utworzenie tam strefy przemysłowej. Obawiała się jej część miejskich radnych. - Pozwoli emitować hucie więcej zanieczyszczeń niż obecnie - twierdzili. Nie zgadzali się z tym przedstawiciele koncernu ArcelorMittal. To właściciel krakowskiej huty i największy producent stali w Polsce. Urząd miasta zapowiada, że poprawiony plan w czerwcu zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Wówczas będzie można do niego składać uwagi.