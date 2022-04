Przyjdź i pomóż - charytatywne warsztaty mezen i zbiórka dla Ukrainy w Galerii Bronowice

Podczas kreatywnych warsztatów o wyjątkowości zdobienia metodą mezen opowie artystka ludowa pochodząca z Kijowa, a uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zmierzenia się z tą techniką, ozdabiając drewniane przedmioty użytkowe.

Mezen to popularna w Ukrainie sztuka ludowa o wschodnich korzeniach - jest jak pismo, którego symbole są jak słowa tworzące całą opowieść. Technika ta powstała w czasie, gdy nie było jeszcze farb, dlatego wykorzystywano wówczas to, co dawała natura – glinę i węgiel. Dlatego też, w nawiązaniu do tradycji, na warsztatach pojawią się dwa kolory: czerwony i czarny. Mezen to proste malarstwo, które blisko związane jest z przyrodą i życiem – niebem, ziemią i tym, co pomiędzy nimi.

Na warsztatach w Galerii Bronowice tego szczególnego stylu malarstwa może nauczyć się każdy. Spotkanie osobiście poprowadzi ukraińska rysowniczka ludowa – Lolita Igorivna-Wrzeczynska, która specjalizuje się w tradycyjnych technikach rysunku. Prace będą powstawały na papierze i kartonie, jednak można je będzie na drewniany przedmiot o gładkiej, nielakierowanej powierzchni, np. deskę do krojenia czy łyżkę.