Przyjąłeś uchodźców z Ukrainy pod swój dach? Wyjaśniamy jak uzyskać dla nich pomoc, a także dla siebie jeśli taką rodzinę się gości

Kiedy 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, a jej obywatele zaczęli masowo napływać do naszego kraju, wielu Polaków dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy otworzyło nie tylko swoje serca, ale również domy, biorąc na siebie ciężar ich utrzymania. Po kilkunastu dniach rząd obiecał im wsparcie w tym zakresie. W sobotę w tej sprawie została przyjęta specustawa ukraińska, która obowiązuje z mocą wsteczną, czyli od 24 lutego. Założenie jest proste: kto nieodpłatnie przyjmie do siebie Ukraińców, będzie mógł ubiegać się o refinansowanie kosztów utrzymania związanych z ich pobytem. Stawka o jaką chodzi to 40 zł za dzień gościny, za każdą z przyjętych osób. Rozpatrywaniem wniosków i wypłatą pieniędzy mają zająć się samorządy. W Krakowie postępowania w sprawie wypłaty tych świadczeń będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.