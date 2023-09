Kraków chce założyć nową spółkę, by zbudować w Krakowie mieszkania czynszowe. Radni mówią o zagrożeniu Ewa Wacławowicz

Andrzej Banas / Polska Press

Kraków wspólnie z 11 gminami Małopolski i Krajowym Zasobem Nieruchomości chce wybudować ok. 115 mieszkań czynszowych. Do współpracy na tym polu nie zaprosi jednak spółki TBS Krak System tak jak miało to miejsce do tej pory, a nową spółkę KZN SIM Ziemi Krakowskiej, którą chce utworzyć. Część radnych, od których zależy czy spółka powstanie jest sceptyczna - To jest pewne zagrożenie, bo o ile teraz włodarze gmin są w dobrych komitywach i zgadzają się na to by w spółkę wejść, to nie wiemy co się wydarzy w przyszłości – mówi radny Łukasz Maślona.