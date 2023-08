Przenikanie góry. Unikatowy projekt krakowskiej artystki wraca na Kopiec Kościuszki

Data (3.09) nie jest przypadkowa - tego dnia przy Kopcu Kościuszki zaplanowano atrakcje związane ze Świętem Dzielnicy VII Zwierzyniec. Flaga, która po raz drugi zawita na Kopiec, ma 13 m długości i 9 m szerokości, a jej powierzchnia wynosi ponad 110 m². Zostanie umieszczona na południowym zboczu Kopca – od strony dziedzińca i siedziby radia RMF.

Na fladze znajduje się obraz pochodzącej z Salwatora i związanej od zawsze z Krakowem artystki Beaty Zuby. W swojej twórczości portretuje góry, a wystawę jej prac można obecnie oglądać w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Jednak – jak mówi artystka - „Przenikanie góry” to coś więcej niż sama wystawa:

- To projekt wielowątkowy. Moje górskie obrazy, malowane, rysowane, szkicowane… Mieszkające pod powiekami, w sercu, noszone we mnie i ze mną, pojawiają się wszędzie, nie tylko w pracowni i galeriach, lecz często też wracają do gór, dzięki czemu przenikają się nawzajem. Są wieszane w ogrodach i przestrzeniach publicznych, a każdy widzi w nich swoje góry - mówi artystka.