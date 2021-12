Przegląd tygodnia z 19.12.2021 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 12.12 do 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kraków, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości i rodzinnej miłości. Jest to jedna z najlepszych okazji, aby spędzić więcej czasu z bliskimi, złożyć im jak najlepsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok. Święta jest to również czas na kultywowanie tradycji, spośród których są też takie związane właśnie ze składaniem życzeń. Zobacz najpiękniejsze życzenia i wierszyki świąteczne.

Na Starym Mieście w Krakowie można już poczuć atmosferę nadchodzących świąt. Zarówno dzięki dekoracjom na ulicach, jak i wielu osobom, które w ten ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem pośpiesznie kompletują prezenty pod choinkę, poszukując ich m.in. na jarmarku bożonarodzeniowym na Rynku. Jak wygląda wypatrujące świąt miasto - sprawdziła i uchwyciła na zdjęciach nasza fotoreporterka.