Przegląd prasy Kraków 29.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki Czwartek w Krakowie. Mandatum w katedrze na Wawelu, czyli uroczysta msza święta z obrzędem umywania nóg”?

Prasówka Kraków 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielki Czwartek w Krakowie. Mandatum w katedrze na Wawelu, czyli uroczysta msza święta z obrzędem umywania nóg Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w katedrze na Wawelu przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Liturgia rozpoczęła się o godz. 18.00. To właśnie ta wieczorna msza św. odprawiona w czwartek rozpoczyna Święte Triduum Paschalne i jest zarazem dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Po Liturgii Słowa abp Marek Jędraszewski dokonał także tradycyjnego obrzędu Mandatum, obmywając symbolicznie nogi mężczyznom z Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez braci albertynów.

📢 Wielicka to najniebezpieczniejsza ulica w Krakowie. Od początku roku doszło tu do 52 kolizji pojazdów 25 marca br., funkcjonariusze grupy SPEED Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili cykliczne działania „Bezpieczna Wielicka” mające na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicy Wielickiej w Krakowie.

📢 Kraków. Stanisław Mazur i Aleksander Miszalski łączą siły. "Nie chcemy żeby Kraków stał się miastem rodzinnego biznesu" Ogromny przełom w politycznej rywalizacji o prezydenturę w Krakowie. Podczas wspólnego briefingu w Nowej Hucie bezprecedensową w historii współpracę programową ogłosili dwaj aktywni kandydaci - niezależny prof. Stanisław Mazur oraz przedstawiciel KO, Aleksander Miszalski. Co ważne, nie oznacza to rezygnacji żadnego z nich z prowadzenia własnej kampanii.

Prasówka 29.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szpital Rydygiera w Krakowie zakończył bardzo ważne prace. Kardiologia i estakada SOR po gruntownych remontach To ważna data dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. W czwartek, 28 marca, po wielu miesiącach prac zakończył się remont Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrzny. W ramach przeprowadzonej modernizacji oddział otrzymał m.in. łóżka intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowym, a także aparaturę medyczną. To jednak nie wszystko. Również 28 marca zakończyła się dwuetapowa modernizacja estakady SOR.

📢 Kraków. "Wielkanocne śniadanie dla Samotnych". Przygotowano blisko 1,2 tysiące porcji żurku To kolejny raz, gdy Głos Seniora - Stowarzyszenie MANKO zorganizowało to wyjątkowe wydarzenie. "Wielkanocne śniadanie dla Samotnych" odbyło się w Wielki Czwartek, 28 marca w godz. 11-14. w siedzibie Głos Seniora przy Osiedlu Uroczym 12 w Nowej Hucie. Przygotowano do rozdania aż 1,2 tysiące porcji żurku. 📢 Kraków. Awantura wokół budowy "domu jednorodzinnego", który ma tysiąc metrów kwadratowych i 24 mieszkania. Apel o interwencję wojewody Przy ul. Wrobela w Krakowie na mocy pozwolenia na budowę na dom jednorodzinny z 2016 roku, deweloper wznosi 3 kondygnacyjny blok z 24 mieszkaniami. Zbulwersowani mieszkańcy zgłosili sprawę do Powiatowego Instytutu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, ale urząd uznał, że nie ma żadnych naruszeń prawa. Mieszkańcy nie dają za wygraną i interweniują do wojewody małopolskiego, prosząc go o pomoc. Według zgłaszających budowa jest nielegalna.

📢 Sezon kąpielowy 2024 w Krakowie: Czego można się spodziewać na Zakrzówku? Krakowianie z niecierpliwością czekają na start formalnego sezonu kąpielowego, który zaplanowany jest na 19 czerwca. Przybywający z dnia na dzień spacerowicze oraz zmieniająca się aura zwiastują nadejście wiosny. Park Zakrzówek, bez wątpienia, przyciągnie wielu mieszkańców miasta. Co ciekawego czeka na nas w tym roku? 📢 Kuchenne rewolucje Magdy Gessler w Bobowej zakończone. Paleta Smaków zniknęła! Dzisiaj to Karczma Śliwkowa Bobowa Zakończyły się Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler w Bobowej. Paleta Smaków, dotychczas utrzymana w loftowym klimacie odeszła w zapomnienie. Dzisiaj to przesycona fioletami, ale i koronką klockową Karczma Śliwkowa Bobowa. Przed jej właścicielami Janem i Mariolą Wąsowskimi jeszcze sporo pracy. Otwarcie dla klientów przewidziane zostało na wielkanocny poniedziałek.

📢 Niezwykła wyprzedaż w Krakowie. Kolejki po leżaki z zamkniętego Forum Przestrzenie! To był symbol tego miejsca W upalne dni walczono o nie, by móc wyłożyć się z widokiem na Wisłę pod dawnym hotelem Forum. Leżaki - symbol zamkniętego właśnie klubu Forum Przestrzenie. W czwartek o godz. 12 rozpoczęła się wyprzedaż setek leżaków, na których przez lata siedział chyba cały Kraków. Tak kończy się pewna epoka w mieście... Zobaczcie, jakie było zainteresowanie leżakami z Forum Przestrzenie, które można było kupić za cenę od 30 do 50 złotych i wspomnijcie z nami początki tego miejsca.

📢 Wielka inwestycja Ryanaira w Krakowie. Pierwsze łopaty koło lotniska w Balicach wbite, budowa ruszyła. Powstanie tu supernowoczesne centrum 130 mln euro – tyle Ryanair zainwestuje w Krakowie. Dzięki temu powstanie supernowoczesne i największe w tej części Europy Centrum Symulatorowo-Treningowe Grupy Ryanair. Kompleks zostanie wzniesiony kilkaset metrów od terminalu pasażerskiego Kraków Airport. W centrum będą szkolić się piloci, personel pokładowy i technicy. 28 marca na placu budowy wbito symboliczną pierwszą łopatę. Pierwszy etap prac ma się zakończyć w 2025 roku. 📢 Kraków. Wyznaczono nagrodę za znalezienie promieniotwórczego urządzenia - defektoskopu Trwają poszukiwania defektoskopu, który był wykorzystywany na budowie S7 w Nowej Hucie w Krakowie. Mimo akcji służb, ciągle nie udało się go znaleźć. Zatrzymana została osoba, która miała się nim opiekować. Teraz firma, która prowadzi prace na S7 w inny sposób stara się pozyskać informację, gdzie może być promieniotwórcze urządzenie. Wyznaczyła nagrodę pieniężną. Równocześnie pojazd Państwowej Agencji Atomistyki, ze specjalistycznym dozymetrem (przyrząd do pomiaru dawki promieniowania) o większej czułości, patroluje ulice Nowej Huty, a jeśli szybko zguby nie namierzy, będzie jeździć po całym Krakowie.

📢 20-latek handlował narkotykami. Żeby odebrać "towar" trzeba było znaleźć skrytkę. Znaleźli ją... policjanci Krakowscy policjanci zatrzymali 20-latka podejrzewanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz rozprowadzanie środków odurzających. Młody mężczyzna narkotyki ukrywał zakopując je w różnych miejscach na terenie Krakowa. Podejrzany usłyszał już zarzuty, za popełnione przestępstwo grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec 20-latka sąd zastosował tymczasowy areszt. 📢 Wisła Kraków. Fatalne wiadomości dla „Białej Gwiazdy”. Poważna kontuzja czołowego zawodnika To są fatalne wiadomości dla Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” straciła swojego najlepszego strzelca Angela Rodado. Klub z ul. Reymonta poinformował, że Hiszpan na treningu doznał kontuzji barku i będzie w najbliższym czasie wyłączony z gry. 📢 Pyszne.pl Awards 2023: Zwycięzcy w Krakowie i Małopolsce Pyszne.pl już po raz dziewiąty wręczył swoje prestiżowe nagrody - Pyszne.pl Awards. W tym roku wyróżniono restauracje w aż 34 kategoriach – 12 ogólnopolskich i 22 lokalnych. Zwycięzcy zostali wybrani przez użytkowników serwisu. W Krakowie i Małopolsce zdecydowanie królują pizzerie.

📢 Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej na Wielkanoc i Święto Bożego Miłosierdzia Na czas świąt Wielkiej Nocy i jarmarku Emaus komunikacja miejska będzie funkcjonować według sobotnich i świątecznych rozkładów jazdy. W tym czasie można będzie również korzystać z linii rekreacyjnych do zoo i Ojcowa. Zapowiadane są również już zmiany związane z uroczystościami Święta Bożego Miłosierdzia. 📢 Kraków. Nowa pętla na Górce Narodowej, a toalety wyglądają jak stajnia Augiasza W internecie pojawiły się zdjęcia toalet na niedawno oddanej do użytku mieszkańców pętli tramwajowej na Górce Narodowej. To jakiś koszmar. Brud, śmieci, smród. Jakby urzędnicy zapomnieli o załatwieniu sprawy ich sprzątania, co podnoszą mieszkańcy w komentarzach w sieci. Według nich to nie wyjątek, ale codzienność. Urzędnicy odpowiadają.

📢 Kraków. Pierwsza partia pyłu saharyjskiego już w Polsce i w Małopolsce. Kolejne porcje pyłu w święta Pył saharyjski o tej porze roku to już tradycja. Odwiedził nas również i teraz i według najnowszych prognoz IMGW utrzyma się w Polsce aż do świąt wielkanocnych. W Małopolsce już jest i brudzi okna i samochody. Co dalej?

📢 Kraków. Czy w Philip Morris dojdzie do zwolnień? "Prowadzimy rozmowy" Od początku roku informujemy na naszych łamach o kolejnych masowych zwolnieniach w krakowskich firmach. Do GUP wpłynęły już zgłoszenia dotyczące zamiaru redukcji ponad 1000 etatów. Redukcja etatów dotknęła już m.in. spółkę Aptiv, PepsiCo czy Octopus Energy Kraków. Zapytaliśmy, jakie plany w tym zakresie ma globalny producent wyrobów tytoniowych Philip Morris International z siedzibą w Krakowie. Oto co się dowiedzieliśmy. 📢 Skargi na Valeo nie ustają. Mieszkańcy Skawiny wciąż narzekają na uciążliwy fetor, bóle głowy i nudności Prośby, protesty, marsze sprzeciwu, pikiety, pisma mieszkańców Skawiny, skargi, ale także rozmowy, negocjacje ze strony władz miasta, burmistrza nie przynoszą efektów. Z Valeo ciągle cuchnie. Ludzie mówią, że uciążliwy fetor unoszący się w pobliżu firmy Valeo jest nie do wytrzymania. Teraz burmistrz Norbert Rzepisko stanowczo zaprotestował - gdy firma otrzymała z powiatu pozwolenie na rozbudowę zakładu - szef gminy złożył odwołania od decyzji o pozwoleniu na rozbudowę. Poinformował o tym w środę, 27 marca 2024 roku na konferencji prasowej.

📢 Kraków. Precedensowy wyrok za jazdę autobusem bez biletu uprawomocnił się. Pasażerka nie poniesie konsekwencji Pasażerka komunikacji miejskiej w Warszawie chciała kupić w pojeździe bilet, ale nie działał biletomat. Złapali ją kontrolerzy i nałożyli karę. Sprawa w marcu 2021 roku trafiła do krakowskiego sądu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie uznał w styczniu ub.r., że brak biletu spowodowany awarią biletomatu nie może obciążać pasażera. Tym samym oddalił powództwo Miasta Stołecznego Warszawy o zapłatę kwoty za bilet oraz opłatę dodatkową. Wyrok ten się uprawomocnił.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.