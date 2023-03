Przegląd prasy 25.03.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

12 października 1844 roku położono kamień węgielny pod budowę dworca kolei żelaznej w Krakowie, który służył podróżnym aż do początku XXI wieku, kiedy to w 2014 roku PKP wyprowadziło się do nowoczesnej hali pod peronami kolejowymi. Dziś w części budynku znajduje się siedziba Biblioteki Kraków, można było zobaczyć tu także wystawę budowli z klocków Lego. Dawny dworzec kolejowy figuruje w wykazie nieruchomości, które PKP oferuje na wynajem. Póki co neorenesansowy budynek, który kiedyś witał setki podróżnych, zionie pustką. Zobaczcie, jak wyglądało to miejsce sto lat temu i tuż po tym, jak przestało pełnić funkcję dworca.