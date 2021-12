Przed nami kluczowy etap prac na Powstańców Śląskich i Tischnera. Będą utrudnienia

Nowa nawierzchnia na Powstańców Śląskich i Tischnera (pod wiaduktem, w rejonie łącznic z Kamieńskiego) poprawi bezpieczeństwo kierowców Roboty już trwają w terenie. Najważniejszy etap rozpocznie się w środę, 15 grudnia (ok. godz. 20:00) i potrwa do 16 grudnia (do końca dnia). W tym czasie drogowcy będą pracować na zewnętrznym pasie al. Powstańców Śląskich oraz zewnętrznym i środkowym pasie Tischnera, będą obowiązywać spore zmiany w organizacji ruchu:

- brak prawoskrętu z łącznicy w kierunku Borku (w al. Powstańców Śląskich),

- ruch na łącznicy od strony ronda Matecznego ograniczony do jednego pasa – dopuszczony lewoskręt w kierunku Powstańców Śląskich, wyłączony prawoskręt w kierunku Tischnera,

- brak prawoskrętu na łącznicę z al. Powstańców Śląskich (kierunek Wieliczka),

- brak wjazdu w ul. Hodura.