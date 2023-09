Przed Muzeum Narodowym w Krakowie wyrosły pomidory, papryka, kukurydza...

Z Facebooka ZZM:

"W ramach Jadalnego Krakowa Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie współpracuje z krakowskimi instytucjami kultury. Pora zatem zobaczyć, co ciekawego kryje się w nasadzeniach Jadalnego Krakowa u naszych partnerów. Zaczynamy od Muzeum Narodowe w Krakowie, a dokładnie od donic stojących na placu przed głównym gmachem. To tam podczas majowej edycji Jadalny Kraków Fest pracownicy muzeum i mieszkańcy z grupy Ogrodnicza Krowodrza posadzili pomidory, kukurydze, kapusty czy nasturcje. Rosną tam również liliowce, których kwiaty można smażyć, piec, gotować w zupach, kisić, marynować lub suszyć. To pracownicy muzeum troszczą się o rosnące tu rośliny. Jak sprawdzają się w roli ogrodników? Wspaniale! Efekty ich pracy możecie zobaczyć na załączonych zdjęciach"