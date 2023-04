Przeboje muzyki elektronicznej w symfonicznych wersjach. Krakowski didżej Gromee zaprasza 12 kwietnia na Orcheston do ICE Kraków

- To spełnienie moich marzeń. Bo kocham operę i filharmonię. Nie zamykam się w kręgu muzyki klubowej. Kiedy obowiązki pozwalają wybieramy się z żoną do jakiejś opery w Europie na ciekawe przedstawienie. Uwielbiam muzykę klasyczną. Dlatego od zawsze chciałem powołać do życia Orcheston. To bardzo trudne – bo na scenie jest prawie sto osób. Początkowo planowałem stworzyć elektronikę i potem dograć do niej orkiestrę, ale kiedy poznałem Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej, uznaliśmy, że wszystko trzeba zagrać na żywo. I to był genialny pomysł - mówi nam Gromee.

Repertuar koncertu będzie bardzo różnorodny. Zabrzmią zarówno pierwsze utwory uznawane za elektroniczne, a dzisiaj kultowe, takie jak „Popcorn” zespołu Hot Butter, „Das Model” Kraftwerk i „I Feel Love” Donny Summer, jak również tylko nieco młodsze: „Chariots of Fire” Vangelisa, „Sweet Dreams” Eurythmics, „Oxygene Part IV” Jeana Michela Jarre i „Enjoy The Silence” Depeche Mode. Nie zabraknie przebojów zaledwie kilkuletnich, takich wykonawców jak Swedish House Mafia, Armin Van Buuren czy David Guetta.

Do udziału w kolejnej edycji wydarzenia zaproszone zostały w tym roku dwie polskie gwiazdy: Beata Kozidrak i Natalia Kukulska. Pierwsza z nich to nieodłączny głos Orchestonu, wzięła udział we wszystkich dotychczasowych koncertach, a teraz zaśpiewa po raz czwarty. W poprzednich występach prezentowała m.in. swoją wersję „Sweat Dremas” grupy Eurythmics. Co zaśpiewa tym razem? Artystka na razie tego nie zdradziła.

Zaproszenie do zaśpiewania na Orchestonie Natalia Kukulska przyjęła po raz pierwszy i to nie bez entuzjazmu. Wokalistka zdradziła, że jest wielką fanką zespołu Depeche Mode i jedną z piosenek tego zespołu zaśpiewa podczas środowego koncertu w Krakowie. Będzie to “Enjoy The Silence”. Wcześniej z repertuarem brytyjskiej grupy mierzyli się Mateusz Ziółko, Kayah i Michał Szpak. Jak poradzi sobie Natalia Kukulska?

W partiach solowych wystąpi amerykański wokalista Nick Sinckler, a także frontman zespołu Feel – Piotr Kupicha. Jak zawsze zaprezentuje się także Sara Chmiel-Groma, żona Gromeego i wokalistka zespołu Łzy. Zaproszone zostały także dwie artystki młodego pokolenia. Pierwsza z nich to Basia Gąsienica-Giewont - wokalistka, aktorka teatralna i musicalowa pochodząca z Zakopanego, która współpracowała m.in. z Adamem Sztabą i Grzegorzem Turnauem. Druga to Marta Gałuszewska, zwyciężczyni ósmej edycji polskiego programu muzycznego “The Voice of Poland” w 2017 roku i uczestniczka polsatowskiego show „Twoja twarz brzmi znajomo”.