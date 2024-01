Proponują stawianie budynków przy szkołach z tanimi mieszkaniami dla nauczycieli

- Załóżmy, że podwyższamy pensje nauczycielom nie o 30 procent ale 100 procent. Czy to poprawiałoby ich sytuację mieszkaniową czy możliwości wynajmu? Nie. Po prostu ceny mieszkań i wynajmu pójdą do góry. Po prostu nie ma mieszkań. A ich nie ma, ponieważ nie ma gruntów, gdyż wszystkie inwestycje blokują protesty społeczne. Mamy więc sytuację, że mieszkania są po 20 tysięcy zł za mkw, marża dewelopera to 30 procent, koszt gruntu to 30-50 procent plus koszt budowy dróg i podciągnięcia mediów. Małe Domy Nauczyciela nie mają tych wad - przekonuje radny miejski Łukasz Wantuch z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków".