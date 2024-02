Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? ”?

Przegląd stycznia 2024 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mają piękny dom, w którym wychowują syna! Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najpiękniejsze kreacje ze studniówek 2024 w Krakowie. Takie sukienki i garnitury są modne w tym roku! Szał i szyk 1.02.2024 Tegoroczne maturzystki (a nierzadko również nauczycielki!) zachwycają kreacjami na trwających właśnie w Krakowie studniówkach. Zadają szyku w pięknych sukniach. Magia! Zobaczcie sami!

📢 Luksusowe domy i mieszkania na sprzedaż za grube miliony! Tak mieszkają najbogatsi w Krakowie 1.02.2024 Tarasy widokowe, spa, sale kinowe, kryte baseny, sauny i ogromne ogrody - takie luksusy wydają się poza zasięgiem przeciętnego śmiertelnika. Mogą się nimi jednak cieszyć nabywcy ekskluzywnych nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż w Krakowie. Zobacz zdjęcia mieszkań i domów, które są dostępne na rynku!

Prasówka luty Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Biprostal na archiwalnych zdjęciach. Przez 25 lat był najwyższym budynkiem Krakowa Zbudowano go w 1965 roku i przez kolejne ćwierć wieku był najwyższym budynkiem Krakowa. Tak wyglądały okolice Biprostalu w latach 60. i 70. Parking po drugiej stronie ulicy ma długą tradycję.

📢 Najdroższe i najtańsze mieszkania w Krakowie. Oto ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie to nawet 6 tys. zł za metr kwadratowy! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda krakowska piosenkarka na scenie jest gwiazdą,a jaka jest prywatnie? Nietuzinkowy outfit zapada w pamięć Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy outfit zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Kraków. Poważny wypadek na ul. Nowohuckiej. Skasowany samochód na dachu Wypadek na ul. Nowohuckiej, na wysokości krakowskiego centrum handlowego. Doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów. Jeden z nich mocno skasowany leży na dachu. Służby działają na miejscu zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu drogowym.

📢 Pistacjowe croissanty hitem internetu. Gdzie można je zjeść w Krakowie? Lista miejsc Są majestatyczne, smakują wyśmienicie, w międzyczasie podbijając internet. To nic innego jak popularne croissanty z pistacjowym nadzieniem! Są pożądane zarówno w dużych miastach, jak i w całej Polsce. Gdzie znaleźć je w Krakowie i w jakich cenach? Zobacz listę krakowskich miejscówek, w których można spróbować hit internetu! 📢 W Krakowie jest aż 60 tys. pustych mieszkań. Właściciele nie chcą ich wynajmować, bo mają lepszy sposób na zarobek W Krakowie ok. 60 tys. mieszkań, które mogłyby zostać przeznaczone na wynajem jest niezamieszkałych. - Powodem jest duży wzrost cen nieruchomości, który sprawił, że na samym posiadaniu lokalu inwestor jest w stanie zarobić rocznie pięć razy więcej niż na wynajmie. Jeżeli na początku ubiegłego roku ktoś kupił mieszkanie za 500 tys. to pod koniec roku mógł je sprzedać już za 600 tys. Zarobek za wynajem wydaje się przy tym marginalny. Mieszkanie stało się towarem spekulacyjnym - mówi Piotr Krochmal, ekspert z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości.

📢 Światełko do Nieba na Rynku Głównym zakończyło 32. Finał WOŚP w Krakowie 2 tys. wolontariuszy na ulicach miasta, ponad 2mln 200 tys. zł w puszkach, w tym krakowski rekord - 100 tys. zł wrzucone przez anonimowego darczyńcę, mnóstwo wydarzeń sportowych i kulturalnych. Tak w Krakowie wyglądał 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie zakończyło go Światełko do Nieba na Rynku Głównym, ale to jeszcze nie koniec emocji związanych z tegoroczną Orkiestrą, bo wciąż trwają licytacje niezwykłych aukcji.

📢 Rekord 32. Finału WOŚP padł w Krakowie? Do puszek wolontariuszek wrzucił sto tysięcy zł! Wiemy, kim jest darczyńca To się nazywa hojność! Wolontariusze kwestujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Głównym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko ze względu na atmosferę, jak towarzyszy finałom WOŚP, ale także z uwagi na niezwykłą hojność jednego z darczyńców. Starszy mężczyzna do puszek kwestujących wrzucił sto tysięcy zł! Po czasie okazało się, że to... przebrany youtuber z Krakowa Budda, czyli Kamil Labudda, który już wcześniej zasłynął wysokimi wpłatami na WOŚP.

📢 Dużo się dzieje na 32. Finał WOŚP w Krakowie. Na Rynku kwestowały... psy, do tego MotoOrkiestra, Impreza na Placu Wolnica i wiele innych Roczna Frania - Golden retriever - i jej pani po raz pierwszy wzięły wspólnie udział w Finale WOŚP. Frania znalazła się w gronie ponad pięćdziesięciu Goldenów które na Rynku Głównym wspierały wraz ze swoimi właścicielami Orkiestrę. Psi spacer to jedno z wielu wydarzeń z kultowym serduszkiem, które dziś odbywają się w Krakowie. 📢 Uczestnicy Biegu Wielkich Serc w Krakowie grali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy W niedzielę w Krakowie odbył się Bieg Wielkich Serc oraz - zorganizowana po raz pierwszy - Batalia Wielkich Serc. Zebrane od uczestników imprezy pieniądze zostaną przekazane na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się przyszli maturzyści z IV LO im. Tadeusza Kościuszki. To był bal na 200 osób Tegoroczni maturzyści IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie na miejsce swojej studniówki wybrali Starą Zajezdnię na krakowskim Kazimierzu. W balu wzięło udział około 200 osób, w tym - przede wszystkim - ok. 130 uczniów z pięciu klas maturalnych tej szkoły. W programie studniówki, jako dodatkowa atrakcja, znalazły się pokazy tańca i śpiewu w wykonaniu młodzieży. Był też pokaz poloneza.

📢 Studniówka 2024. Uczniowie XLII LO w Krakowie bawili się w Fortach Kleparz - w klimatycznych przestrzeniach dawnych fortyfikacji 170 osób, w tym stu tegorocznych maturzystów XLII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Krakowie bawiło się w sobotę (27 stycznia) na studniówce w Fortach Kleparz przy ul. Kamiennej. Te klimatyczne przestrzenie XIX-wiecznych fortyfikacji po raz pierwszy wybrano na miejsce przedmaturalnego balu licealistów z XLII LO, na co dzień uczących się w zabytkowym gmachu szkoły przy ul. Studenckiej 13. Studniówka rozpoczęła się o godz. 19, a zaplanowana była do piątej rano.

📢 Jedno miejsce w Krakowie, trzy pyszne festiwale: azjatycki, kawy i piwa. Tłumy w hali 100-lecia Cracovii W ten weekend w hali 100-lecia Cracovii odbywają się trzy festiwale naraz. Festiwal Azjatycki kuszący smakami ze wschodu, Festiwal Kawy i Czekolady oraz Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych. Przyciągnięci ofertą krakowianie licznie stawili się, by spróbować smaków Azji czy zrelaksować się i rozgrzać przy dobrym drinku. 📢 Ostry spór o budowę autostrady A4 przez Bielany i Kryspinów z nowym mostem nad Wisłą. Obwodnica oddali się od Krakowa? Rozszerzenie obwodnicy autostradowej Krakowa o trzeci pas już na etapie planowania napotkało na ogromne komplikacje. Planowany jest nowy fragment drogi z mostem nad Wisłą, co wywołuje duże protesty. Mieszkańcy sprzeciwiają się różnym wariantom. Alarmują, że inwestycja doprowadzi do degradacji cennych terenów przyrodniczych w rejonie Bielan, Kryspinowa czy Liszek. Ostatnio jednoznaczne stanowisko zaprezentowały też władze Krakowa.

📢 Koniec marzeń o małej elektrowni atomowej w Nowej Hucie? To miał być dodatkowy obiekt zaopatrujący Kraków w energię Pod koniec ubiegłego rok Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzje zasadnicze dla lokalizacji małych reaktorów jądrowych (Small Modular Reactors). Wśród sześciu miejsc, gdzie miałyby powstać znajdowała się też krakowska Nowa Huta. Aktualnie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska proceduje wydawanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla budowy trzech małych reaktorów. Na liście póki co nie ma Krakowa. Czy plany związane z budową SMR-a w Krakowie na terenie należącym do ArcelorMittal nadal są aktualne?

📢 Budowa tramwaju do Mistrzejowic: muszą przełożyć Sudół Dominikański z powodu budowy tunelu W przypadku budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic jednym z większych wyzwań jest przebudowa Sudołu Dominikańskiego. Obejmuje ona modyfikację kształtu i biegu rzeki, a także dostosowanie jej do nowego zagospodarowania.

📢 Kraków sprzedaje auta, które zholowano z ulic miasta. Na aukcji BMW, Cadillac, Żuk... Są perełki motoryzacji Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłosił przetarg na sprzedaż pojazdów, które przepadły na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. To 22 samochody, które zostały zholowane z krakowskich ulic. Nie miały właścicieli, stanowiły zagrożenie, łamały przepisy o ruchu drogowym. Teraz będzie można je kupić. Są wśród nich perełki jak strażacki żuk, amerykański SUV Cadillac czy sportowe Coupé BMW. Na potencjalne oferty ZDMK czeka do wtorku, 13 lutego. Dla każdego samochodu wybierze najwyższą zaoferowaną kwotę.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.