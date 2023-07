Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 1.07.2023”?

Przegląd czerwca 2023 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 1.07.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 Niezwykły balkon w bloku w Krakowie. Jak wiszące ogrody Semiramidy! Urzędnicy zachęcają do robienia ogrodów balkonowych [1.07] Wiele identycznych okien i balkonów. Jeden postanowił się wyróżnić - zwraca uwagę Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i zachęca do swojej akcji. Faktycznie, ktoś w krakowskim bloku przepięknie urządził sobie balkon, pełen zielni i kolorowych kwiatów. Trzeba na to poświęcić czas i mieć pewną wiedzą. Urzędnicy przychodzą tu z pomocą ze swoim poradnikiem.

📢 Rejsy wycieczkowe Wisłą z Oświęcimia do Krakowa. Nowa atrakcja turystyczna. Takich widoków nie ogląda się codziennie. Zobaczcie zdjęcia! To może być nowy hit turystyczny w regionie. Mowa o rejsach wycieczkowych po Wiśle z Dworów pod Oświęcimiem. Jest kilka możliwości, w tym do Krakowa lub Tyńca i z powrotem. Podróż jest okazją do zobaczenia niecodziennych widoków Wawelu czy klasztoru w Tyńcu z perspektywy rzeki i przeżyć chociażby śluzowanie w Borku Szlacheckim na śluzie o najwyższym spadzie w Polsce. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia

Prasówka lipiec Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę! Jak do nich dotrzeć? 30.06 Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej.

📢 Friz i Wersow pokazali córkę. Wersow urodziła w Szpitalu "Ujastek"! Po miesiącach wyczekiwania, fani Friza oraz Ekipy doczekali się! Para influencerów w najnowszym filmie na YouTube zaprezentowała najmłodszego członka Ekipy, czyli malutką Maję. Dziewczynka urodziła się kilka dni temu w Krakowie, w Szpitalu "Ujastek". 📢 Osiedle-widmo pod Krakowem. Symbol jednego z największych oszustw deweloperskich Kilkadziesiąt domów w stanie surowym. Puste, bez okien i drzwi. Niektóre bez dachów, choć na niektórych pokrycie dachowe prezentuje się o dziwo dobrze. Całościowo jednak mamy do czynienia z ponurym, porzuconym osiedlem-widmo w Podłężu, w powiecie wielickim, pomiędzy Wieliczką i Niepołomicami. To jedna z największych afer deweloperskich w naszym kraju, która kosztowała niedoszłych mieszkańców 20 mln zł. Osiedle zostało wyburzone w 2022 roku, obecnie została po nim kupa gruzu.

📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów. Ranking lodziarni LATO 2023! Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie! 📢 Puszcza w centrum Krakowa? Zobaczcie dziki i zielony park Jalu Kurka niemal w samym środku miasta. Idealne miejsce na wakacyjny spacer Klimat jak w najdzikszej puszczy. Stare drzewa, zielone krzewy i śpiew ptaków. Tak prezentuje się Park Jalu Kurka w samym centrum Krakowa. Jeśli jeszcze tam nie byliście, to doskonały moment, aby odwiedzić to miejsce i poczuć się jak na leśnej wycieczce. Zanim wybierzecie się na wakacyjny spacer zobaczcie zdjęcia z tej krakowskiej puszczy!

📢 Niecodzienny wypadek w Krakowie. TIR zgubił część naczepy i pojechał dalej. Na ulicy Podmokłej tworzą się wielkie korki Niecodzienne zdarzenie w Krakowie. TIR jadący ulicą Podmokłą zgubił dach naczepy najprawdopodobniej po uderzeniu w wiadukt i… jak gdyby nigdy nic pojechał dalej! Na jezdni została część uszkodzonego samochodu. Droga w jednym kierunku została zablokowana. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Tworzą się korki. 📢 Tragiczne zdarzenie w Krakowie. Dziecko wypadło z okna. Trafiło do szpitala Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 18 na osiedlu Uroczym w Krakowie. Dziecko w wieku około 3-4 lat wypadło z okna, 2 piętra. Po interwencji wszystkich służb dziecko zostało zabrane do szpitala. 📢 Sukces lekarzy ze szpitala na Siemiradzkiego w Krakowie. Dzięki sprawnej i szybkiej akcji uratowali życie noworodka Lekarze ze szpitala na Siemiradzkiego mają na koncie kolejne uratowane życie. Tym razem chodzi o noworodka, który przyszedł na świat kilka tygodni temu. Tuż po porodzie dziewczynka zaczęła sinieć, stwierdzono wówczas niedrożność przełyku. Tylko dzięki sprawnej akcji logistycznej lekarzy, dziecko szybko trafiło do szpitala we Wrocławiu, gdzie przeprowadzono zabieg ratujący życie. Aktualnie maluch przebywa w domu z mamą i nie wymaga już respiratora.

📢 Oto krakowskie licea marzeń. TOP 10 najbardziej obleganych ogólniaków w Krakowie w rekrutacji 2023 W najpopularniejszych krakowskich liceach o jedno miejsce ubiega się średnio ok. 2,5 kandydata. Wnioski do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia można było składać do 19 czerwca. Najwięcej chętnych jest do IV LO, a największa konkurencja - w przypadku klasy dla przyszłych techników programistów w Technikum Łączności nr 14: o jedno miejsce walczy tu prawie 10 osób.

📢 Karambol pod Krakowem. Zderzyło się pięć samochodów. Jest osoba ranna, droga wojewódzka zablokowana Na drodze wojewódzkiej nr 776 w Pietrzejowicach w gminie Kocmyrzów-Luborzyca doszło do karambolu. Pięć samochodów zderzyło się w niedzielę, 25 czerwca rano około godz. 8.30. Jedna osoba jest poszkodowana. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. 📢 Gdzie nad wodę w Małopolsce? Najpiękniejsze kąpieliska, które warto odwiedzić. Godziny otwarcia, adresy, warunki. Tu czuwa sanepid W Małopolsce jest 18 kąpielisk, nad którymi czuwa sanepid. W nich badana jest woda i w sezonie kąpielowym można liczyć, że są tam ratownicy. Dzięki temu jest tam bezpiecznie i wybierając się na plażowanie i kąpiele, lepiej właśnie tam jeździć. Najwięcej kąpeilisk jest w okolicach Krakowa, mniej w okolicach Tarnowa i Sącza. Na tym tle wyróżnia się niewielka Trzebinia, gdzie są dwa bardzo fajne akweny.

📢 Poważny wypadek na al. 29 listopada w Krakowie. Autobus zderzył się z samochodem osobowym Jak informuje Patrol 998 Małopolska, dziś rano na al. 29 listopada w Krakowie zderzył się autobus i samochód osobowy. Policja informuje zaś, że poszkodowana choć niegroźnie została pasażerka samochodu. Możliwe utrudnienia w ruchu. 📢 Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Krakowie w I połowie 2023 roku. Hanna i Jakub na czele zestawienia. A wśród najrzadszych - Noe Dla chłopca Jakub, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w pierwszym półroczu 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek.

📢 Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej. 📢 Ulewa i burza w Krakowie. Miasto spowite mrokiem. Zobaczymy ile to potrwa? Poranne słońce zniknęło, nad Krakowem zjawiły się potężne chmury. Chwilę później lunęło, i to porządnie. Słychać grzmoty. Burze zapowiadane były już od kilku dni, ale skończyło się na fali upałów. Teraz już jednak pogoda radykalnie się zmieniła. Zobaczymy, czy będzie to przelotna sprawa, czy jak to bywało już nie raz - ulice Krakowa zamienią się w potoki, bo studzienki nie wytrzymają. Póki co, jak informuje straż pożarna, poranne opady nie spowodowały w Krakowie i okolicy żadnych poważniejszych szkód.

📢 Najmodniejsze dzielnice Krakowa, w których kiedyś rządził przemysł. Te miejsca zmieniły się nie do poznania Lata mijają, a Kraków nieustannie zmienia się na naszych oczach. Wiele dzielnic przeszło nieprawdopodobne zmiany. Miejsca, w których rządził przemysł dzisiaj często są luksusowymi i modnymi dzielnicami, pełnymi apartamentów i biurowców. Niektórzy takiego Krakowa nie są w stanie sobie wyobrazić. Dzisiaj zapraszamy was w podróż w czasie. Zobaczcie jak kiedyś wyglądały słynne dzielnice Krakowa, takie jak Zabłocie, Czyżyny czy Bieżanów, a jak wyglądają dzisiaj.

📢 Kraków. Na Zakrzówku sypią się mandaty. Straż miejska wlepiła już ponad pół tysiąca Wraz z nadejściem letnich temperatur patrole straży miejskiej regularnie kontrolują Park Zakrzówek. Strażnicy zwracają szczególną uwagę na wykroczenia związane z niestosowaniem się do przepisów zawartych w regulaminie parku, ale także kontrolują teren pod kątem przewinień popełnianych przez kierowców. W związku z tym, w okresie od 1 maja do 20 czerwca br. ujawnili 793 wykroczenia. W tym ponad 60 we wtorkowy upalny dzień 20 czerwca. Na kąpiele na Zakrzówku zezwolono 1 czerwca, ale dopiero 22 czerwca oficjalnie otwarto kąpielisko z ratownikami. Jakie wykroczenia nad zalewem są popełniane najczęściej?

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?