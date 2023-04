Prasówka z całego tygodnia 30.04.2023 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

To pierwszy weekend, kiedy mieszkańcy Krakowa mogą spacerować po wyremontowanym parku Bednarskiego, który został dla nich otwarty kilka dni temu. Pojawiły się nowe drzewa, plac zabaw oraz altana, formą nawiązująca do tej, która znajdowała się w "Szkole Twardowskiego". Swój dawny blask odzyskała glorieta. Zabytkowy park, nazywany zieloną perełką Podgórza, w nowej odsłonie podoba się nie tylko mieszkańcom, ale też przemykającym między gałęziami drzew wiewiórkom. Ludzi za bardzo się nie boją.

2,5 roku temu otwarto Unity Tower, najwyższy budynek w Krakowie, w który po latach oczekiwań zamienił się dawny "szkieletor". Do dziś nie ma jednak możliwości podziwiania panoramy miasta ze szczytu wieżowca. Jest jednak szansa na to, że uda się to zmienić niebawem. Na dwóch najwyższych piętrach ma powstać restauracja z tarasem widokowym. Plan jest taki, aby jeszcze tego lata było można korzystać z nowego placu przed ponad 100-metrowym obiektem - granitowe płyty w dużej części mają tam zastąpić wyspy zieleni.

Czy komuś się marzy odpoczynek wśród kwitnących magnolii? Jeżeli tak to już niebawem będzie można spełnić swoje marzenie. Jak zapowiedział Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, aktualnie trwają już procedury odbiorowe prac wykonanych przy Stawie Płaszowskim. - Już niebawem będziemy mogli planować spacery w tym niezwykle urokliwym miejscy - pisze miejska jednostka. Jest tam strefa rekreacyjna, miejsce do ćwiczeń pod chmurką, alejki, punkty widokowe i przede wszystkim dużo zieleni.

Nieśmiało, ale prace przy Parku Kolejowym ruszyły już w połowie kwietnia. To będzie prawdziwa rewolucja w centrum Krakowa - nie dlatego, że park będzie się znajdował m.in. pod kolejową estakadą, ale zostanie tu stworzona całkiem nowa przestrzeń, która otworzy Wesołą na jej zachodnią część i Stare Miasto. Nietrudno wyobrazić sobie, że dzięki temu na będących do tej pory nieco na uboczu ulic Blich, Bonerowskiej czy Zyblikiewicza zacznie kwitnąć życie.

Kto lubi dobrze zjeść, będzie miał w czym wybierać. Właśnie opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W pierwszej setce jest aż 32 restauracji z Małopolski. Najlepsza w całej Polsce jest z kolei restauracja z Zakopanego. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego, a jest w czym wybierać!

W piątek 28 kwietnia 2023 r. został udostępniony do ruchu odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Południe. To ostatni odcinek realizacyjny S7 Warszawa – Grójec. Dzięki temu kierowcy mogą już bez przeszkód korzystać z trasy o długości 230 km pomiędzy Warszawą, Radomiem i Kielcami, aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Dzięki oddaniu kolejnego odcinka skróci się czas przejazdu samochodem z Krakowa do stolicy. Prowadzone są prace związane z wykonaniem nowej drogi na odcinkach między Krakowem a granicami województwa świętokrzyskiego, dzięki czemu na całej długości między stolicą Małopolski i Warszawą będzie można jeździć dwupasmówką.

Przyszłe mamy z Małopolski od kilku tygodni mogą korzystać ze specjalnej karetki transportowej uruchomionej przez Szpital Ginekologiczno-Położniczy Ujastek. Wezwać ją może każda rodząca, która chce by jej dziecko przyszło na świat właśnie w tym szpitalu. Główną zaletą tego przejazdu jest to, że jest on o wiele szybszy niż prywatny samochód, dzięki czemu pacjentki do szpitala na poród dotrą bez korków i zbędnego stresu.