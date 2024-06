Poznaj psy, które już czwarty rok czekają na swój kochający dom w schronisku w Borku! Może znajdziesz przyjaciela idealnego dla Ciebie?

Niestety, nie każda rocznica jest czymś, co warto świętować. Mija czwarty rok odkąd wyjątkowe pieski czekają na swój upragniony dom w schronisku dla zwierząt w Borku w Małopolsce!

Dlaczego Dalos, Serdek, Vader i Vito nie znaleźli swojego człowieka?

Każdy z trójki wspomnianych kawalerów, to wyjątkowy pies z własną historią i przykrościami jakie przytrafiły im się zanim trafili do schroniska. Niestety nawet od rozpoczęcia pobytu w Borku, los dalej się do nich nie uśmiecha. Dlaczego? Nie wiadomo. Ale jeśli zastanawiasz się nad adopcją, chłopaki polecają się do towarzyszenia ci w codzienności.

Dalos

Do schroniska trafił już w 2020 roku. Na początku jest dosyć nieśmiały i wycofany ale jak już go poznasz, z radości na twój widok będzie skakał aż do sufitu! Z nieznanych przyczyn, o Dalosa nikt nie pyta, nikt nie jest nim zainteresowany... może właśnie ty odmienisz jego los? Dowiedz się więcej dzwoniąc na numer schroniska- 574-335-112.

Serdek

Jak dobrze widać na zdjęciu, Serdek ma swój charakter. Jest bardzo ciekawy świata, uwielbia spacery oraz węszenie wśród traw. Jeśli lubisz spacerować, to będzie idealny kompan dla Ciebie! Choć nie jest już pierwszej młodości, wcale się tym nie przejmuje! Korzysta z życia z całych sił. Niestety, kolejny rok oczekiwania na dom na pewno pozbawia go optymizmu z jakim wita każdy dzień. Może ty będziesz jego przyjacielem? Dowiedz się więcej dzwoniąc na numer schroniska- 574-335-112.

Vader

Vader to piesek, który od człowieka zaznał wiele złego. Jednak przy pracy wolontariuszy otwiera się i łapie kontakt z człowiekiem coraz lepiej! To około 4 letni psiak, który bardzo potrzebuje zaznać trochę ciepła i miłości. Na początku będzie potrzebował czasu, aby ci zaufać oraz na pewno wymaga pracy poświęconej budowaniu z nim relacji. Ale nie da się uniknąć zdania, że na to zasługuje! Dowiedz się więcej dzwoniąc na numer schroniska- 574-335-112.

Vito

Schronisko nie jest dobrym miejscem na stare lata dla piesków. Vito potrzebuje domu na już! Pracownicy schroniska, mówią o nim że to najbardziej serdeczny piesek w całym obiekcie. Mimo wieku chętnie spaceruje, wita się z każdą napotkaną osobą! Przepięknie spaceruje na smyczy, będzie idealnym kompanem dla starszej osoby lub statecznej rodziny który nie chce zbyt wiele (fizycznie) wymagać od psa. Dowiedz się więcej dzwoniąc na numer schroniska- 574-335-112.

Jak dowiedzieć się więcej na temat piesków?

Aby dowiedzieć się więcej na temat piesków z artykułu, należy skontaktować się telefonicznie ze schroniskiem (574-335-112) lub osobiście przyjechać do schroniska w Borku. Następnie można poznać psa, wypytać o niego pracowników schroniska a nawet pójść na wspólny spacer! Decyzja o adopcji na początku bywa trudna, ale wdzięczne oczy czworonożnych kompanów szybką dają znać, że było warto!

Adres Schroniska dla Zwierząt w Borku

Borek 350, 32-765 Rzezawa

Jeśli potrzebujecie pomocy w transporcie psiaka do Krakowa, pracownicy na pewno pomogą!

