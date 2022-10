Poznaj nowe oblicze Sarsy. Piosenkarka wykona utwory z albumu "Runostany" w Nowohuckim Centrum Kultury [WIDEO]

To będą nie tylko koncerty, ale pełne niespodzianek spotkania, które będą działać na każdy z pięciu ludzkich zmysłów. Wydarzenia promują nowy album artystki "Runostany", który ukazał się 25 lutego nakładem wytwórni Universal Music Polska.

- Ten album to etap swoistej medytacji w moim rozwoju artystycznym, czyli czas kiedy postanowiłam skupić się na swoim wnętrzu i na tym jak ja odczuwam otoczenie, czego potrzebuje. Zmysły i głos wewnętrzny to najlepsze wskazówki w drodze do spełnienia. - opowiada Sarsa.

„Runostany” to niespodzianka i zaskoczenie dla fanów i krytyków „dotychczasowej” Sarsy. Muzycznie krążek jest nie tylko listem miłosnym do dam polskiego rocka, Kory czy Renaty Przemyk, ale przede wszystkim staje się ważnym głosem Sarsy. Jest to płyta inna niż wszystko, co dotąd zrobiła. To jej czas. Jej miejsce. Jej historia. I jej przekonanie, że warto iść pod prąd.